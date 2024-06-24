TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Fernando Muslera devrede

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da orta saha adaylarına yeni bir isim daha eklendi.

Lucas Torreira'nın yanına yıldız takviyesi yapacak Aslan'da; Hojbjerg, Fofana, Amrabat, Goretzka gibi oyuncuların yer aldığı listeye Rodrigo Bentancur da dahil oldu.