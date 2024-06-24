TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Fernando Muslera devrede
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için hazırlıklar sürerken transferde vites yükseltildi. Bu anlamda Cimbom'da gündeme flaş bir isim geldi. O yıldız için tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın devreye gireceği öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Uruguaylı yıldız 35 milyon euro'luk piyasa değeri ile dikkatleri çekerken Galatasaray bu transfer için kiralama+satın alma opsiyonunu devreye almak istiyor.
MALİ ŞARTLARA BAKILIYOR
Tottenham kulübü, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bentancur'a iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi planlıyor.
2022'de 19 milyon euro'ya Juventus'tan transfer edilen başarılı futbolcu, vatandaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın bulunduğu G.Saray'ın ilgisine son derece olumlu yaklaşıyor.
Sarı-kırmızılı teknik heyet de Uruguaylı oyuncunun transferine sıcak bakarken; sarı-kırmızılı transfer komitesi mali şartları değerlendireceği Bentancur'da mesafe kat etmeyi hedefliyor.
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Geçen sezon sakatlık sorunu yaşayan Bentancur, Tottenham formasıyla 25 maça çıkarken; 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
BOCA'DA YETİŞTİ
Uruguaylı oyuncu, Arjantin'in köklü ekibi Boca Juniors'tan Avrupa'ya geçiş yaptı.
2017'de 21 milyon euro'ya Juventus'a giden 26 yaşındaki yıldız, 5 yıl sonra ise Juventus'un yolunu tuttu. Bentancur ayrıca Uruguay Milli Takımının formasını ise 58 karşılaşmada giyerek 1 gol, 2 asistle oynadı.
MUSLERA DEVREDE
Yönetim, bu transferde kaptan Fernando Muslera'dan yararlanmayı planlıyor.
38 yaşındaki eldiven, kendisi gibi Uruguaylı olan vatandaşı Bentancur'u ikna edebilir.
Lucas Torreira'nın da yer aldığı Galatasaray, Bentancur'a imza attırırsa kadrosunda 3 Uruguaylı bulunacak.
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