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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Fernando Muslera devrede

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için hazırlıklar sürerken transferde vites yükseltildi. Bu anlamda Cimbom'da gündeme flaş bir isim geldi. O yıldız için tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın devreye gireceği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Fernando Muslera devrede

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da orta saha adaylarına yeni bir isim daha eklendi.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Fernando Muslera devrede

Lucas Torreira'nın yanına yıldız takviyesi yapacak Aslan'da; Hojbjerg, Fofana, Amrabat, Goretzka gibi oyuncuların yer aldığı listeye Rodrigo Bentancur da dahil oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Fernando Muslera devrede

Sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle temasa geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Fernando Muslera devrede

Uruguaylı yıldız 35 milyon euro'luk piyasa değeri ile dikkatleri çekerken Galatasaray bu transfer için kiralama+satın alma opsiyonunu devreye almak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Fernando Muslera devrede

MALİ ŞARTLARA BAKILIYOR

Tottenham kulübü, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bentancur'a iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Fernando Muslera devrede

2022'de 19 milyon euro'ya Juventus'tan transfer edilen başarılı futbolcu, vatandaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın bulunduğu G.Saray'ın ilgisine son derece olumlu yaklaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Fernando Muslera devrede

Sarı-kırmızılı teknik heyet de Uruguaylı oyuncunun transferine sıcak bakarken; sarı-kırmızılı transfer komitesi mali şartları değerlendireceği Bentancur'da mesafe kat etmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Fernando Muslera devrede

25

Geçen sezon sakatlık sorunu yaşayan Bentancur, Tottenham formasıyla 25 maça çıkarken; 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Fernando Muslera devrede

BOCA'DA YETİŞTİ

Uruguaylı oyuncu, Arjantin'in köklü ekibi Boca Juniors'tan Avrupa'ya geçiş yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Fernando Muslera devrede

2017'de 21 milyon euro'ya Juventus'a giden 26 yaşındaki yıldız, 5 yıl sonra ise Juventus'un yolunu tuttu. Bentancur ayrıca Uruguay Milli Takımının formasını ise 58 karşılaşmada giyerek 1 gol, 2 asistle oynadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Fernando Muslera devrede

MUSLERA DEVREDE

Yönetim, bu transferde kaptan Fernando Muslera'dan yararlanmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Uruguaylı orta saha! Fernando Muslera devrede

38 yaşındaki eldiven, kendisi gibi Uruguaylı olan vatandaşı Bentancur'u ikna edebilir.

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