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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidecek

Transferde gaza basan Galatasaray'da, yıldız oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Süper Lig temsilcisi, sarı-kırmızılılarda o futbolcu için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 10:30
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidecek

Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da, hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidecek

Gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle, bazı yabancı futbolcular kadroda düşünülmüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidecek

Bu oyunculara teklifler gelmesi halinde kolaylık sağlayacak Cimbom'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidecek

EYÜPSPOR'DAN CICALDAU ATAĞI!

Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlamaları arasında yer almayan Alexandru Cicaldau'ya, Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor talip oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidecek

Geçtiğimiz sezonu Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Rumen oyuncu, 31 maçta 1 gol - 2 asistlik performans göstermişti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidecek

26 yaşındaki orta saha Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidecek

ALEXANDRU CICALDAU KİMDİR?

Alexandru Cicaldu, 8 Temmuz 1997'de Romanya'nın Medgidia kentinde dünyaya geldi. Futbola Hagi Akademisi'nde başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidecek

2014 yazında Viitorul altyapısında transfer olan Cicaldau, 1.5 yıl sonra A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidecek

Burada 2 yıl forma giyen Rumen yıldız, 2018 yazında Craiova'ya 2.3 milyon Euro'ya imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidecek

2021 yazında ise Galatasaray, 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidecek

Sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki ismin güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro...

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