TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Süper Lig ekibine gidecek
Transferde gaza basan Galatasaray'da, yıldız oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Süper Lig temsilcisi, sarı-kırmızılılarda o futbolcu için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
EYÜPSPOR'DAN CICALDAU ATAĞI!
Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlamaları arasında yer almayan Alexandru Cicaldau'ya, Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor talip oldu.
Geçtiğimiz sezonu Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Rumen oyuncu, 31 maçta 1 gol - 2 asistlik performans göstermişti.
26 yaşındaki orta saha Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor.
ALEXANDRU CICALDAU KİMDİR?
Alexandru Cicaldu, 8 Temmuz 1997'de Romanya'nın Medgidia kentinde dünyaya geldi. Futbola Hagi Akademisi'nde başladı.
2014 yazında Viitorul altyapısında transfer olan Cicaldau, 1.5 yıl sonra A takıma yükseldi.
Burada 2 yıl forma giyen Rumen yıldız, 2018 yazında Craiova'ya 2.3 milyon Euro'ya imza attı.
2021 yazında ise Galatasaray, 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki ismin güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro...
DİĞER