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GALATASARAY HABERİ: Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek

Son dakika spor haberi: Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Oğuz Aydın transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. A Milli oyuncuyla anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor ile pazarlıklarda önemli mesafe kaydetti. Bonservis olarak para+takas formülü kullanılacak. İşte yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 16:30
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GALATASARAY HABERİ: Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek

Yabancı futbolcu takviyesi için temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar, yerli rotasyonunu da güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek

Galatasaray'ın ilk hedefi Corendon Alanyaspor formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Oğuz Aydın...

GALATASARAY HABERİ: Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek

Milli futbolcu, etkili oyunuyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı.

GALATASARAY HABERİ: Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek

Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katma konusunda oldukça istekli.

GALATASARAY HABERİ: Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek

TRT Spor'un haberine göre; Corendon Alanyaspor'un bu transfer için beklentisi yaklaşık 6-7 milyon euro...

GALATASARAY HABERİ: Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek

TAKAS ARTI PARA TEKLİFİ!
Galatasaray ise belli bir miktar bonservisin yanı sıra kadroda düşünülmeyen 1-2 genç oyuncuyu bu transferde kullanmayı düşünüyor.

GALATASARAY HABERİ: Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek

Yönetimin bu transferi yaz kampına yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek

OĞUZ AYDIN GALATASARAY'I İSTİYOR!
Başarılı futbolcunun da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı bildiriliyor.

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