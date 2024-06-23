GALATASARAY HABERİ: Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek
Son dakika spor haberi: Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Oğuz Aydın transferinde mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor. A Milli oyuncuyla anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor ile pazarlıklarda önemli mesafe kaydetti. Bonservis olarak para+takas formülü kullanılacak. İşte yaşanan transfer gelişmesinin detayları...
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Milli futbolcu, etkili oyunuyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı.
Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katma konusunda oldukça istekli.
TRT Spor'un haberine göre; Corendon Alanyaspor'un bu transfer için beklentisi yaklaşık 6-7 milyon euro...
TAKAS ARTI PARA TEKLİFİ!
Galatasaray ise belli bir miktar bonservisin yanı sıra kadroda düşünülmeyen 1-2 genç oyuncuyu bu transferde kullanmayı düşünüyor.
Yönetimin bu transferi yaz kampına yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi.
OĞUZ AYDIN GALATASARAY'I İSTİYOR!
Başarılı futbolcunun da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı bildiriliyor.
23 yaşındaki futbolcu, geçen sene Corendon Alanyaspor formasıyla 38 maça çıktı.
Bu süreçte 13 kez fileleri havalandıran ve 8 gol pası veren Oğuz, takımının en skorer futbolcusu oldu.
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