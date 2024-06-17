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Zaha Galatasaray'da kalacak
İngiliz basını, West Ham United'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Wilfried Zaha'nın yeni sezonda da Galatasaray'da kalacağını belirtti. Haberde; "Zaha muhtemelen sezon başında İstanbul'da olacak. Zaha, yeni sezonda da Galatasaray forması giyecek ancak Tete'nin geleceği belirsiz. 24 yaşındaki oyuncu, ülkesi Brezilya'ya dönebilir" ifadeleri yer aldı.
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