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Aanholt, Celta Vigo'ya

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve ocak 2023'te PSV'ye kiralanan Patrick van Aanholt'un Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi de sona erdi. Galatasaray'la da yollarını 30 Haziran'da ayırıp bonservisini eline alacak olan 33 yaşındaki oyuncuya İspanyol ekibi Celta Vigo talip oldu. La Liga ekibi kısa süre içinde transferi açıklamak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Aanholt, Celta Vigo'ya
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve ocak 2023'te PSV'ye kiralanan Patrick van Aanholt'un Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi de sona erdi. Galatasaray'la da yollarını 30 Haziran'da ayırıp bonservisini eline alacak olan 33 yaşındaki oyuncuya İspanyol ekibi Celta Vigo talip oldu. La Liga ekibi kısa süre içinde transferi açıklamak istiyor.
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