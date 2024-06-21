TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka iddiası! Cenk Ergün...

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, EURO 2024'te oynanan İskoçya-İsviçre maçını tribünden takip etti.

Ergün, daha önce de Cimbom'un gündemine gelen İsviçreli yıldız Granit Xhaka'yı canlı olarak izledi.