Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka iddiası! Cenk Ergün...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka iddiası! Cenk Ergün...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında gündeme Xhaka'nın geldiği iddia edildi. Sarı-kırmızılardaki bu gelişmenin sebebi olarak Cenk Ergün'ün İsviçre'nin maçını izlemesi olarak öne sürüldü. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka iddiası! Cenk Ergün...

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, EURO 2024'te oynanan İskoçya-İsviçre maçını tribünden takip etti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka iddiası! Cenk Ergün...

Ergün, daha önce de Cimbom'un gündemine gelen İsviçreli yıldız Granit Xhaka'yı canlı olarak izledi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka iddiası! Cenk Ergün...

Bayer Leverkusen ile bu sezon rekor kırarak şampiyon olan 31 yaşındaki ön libero, sarı kırmızılıların orta saha transfer listesinde yer alıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka iddiası! Cenk Ergün...

Granit Xhaka geçen sezon Bayer Leverkusen formasını 51 resmi maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka iddiası! Cenk Ergün...

Yıldız futbolcu, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka iddiası! Cenk Ergün...

İsviçreli futbolcunun kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka iddiası! Cenk Ergün...

1.86 boyundaki futbolcu ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka iddiası! Cenk Ergün...

Galatasaray, Granit Xhaka için resmi teklifte bulunacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka iddiası! Cenk Ergün...

31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 20 milyon euro.

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