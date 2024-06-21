TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Granit Xhaka iddiası! Cenk Ergün...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında gündeme Xhaka'nın geldiği iddia edildi. Sarı-kırmızılardaki bu gelişmenin sebebi olarak Cenk Ergün'ün İsviçre'nin maçını izlemesi olarak öne sürüldü. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Granit Xhaka geçen sezon Bayer Leverkusen formasını 51 resmi maçta forma giydi.
Yıldız futbolcu, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
İsviçreli futbolcunun kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
1.86 boyundaki futbolcu ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.
Galatasaray, Granit Xhaka için resmi teklifte bulunacak.
31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 20 milyon euro.
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