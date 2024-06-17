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Tedesco iyi ki Dries'i almadı

Slovakya Milli Takım menajeri Marek Hamsik, Belçika ile oynayacakları maç öncesinde konuştu. Eski takım arkadaşından övgüyle bahseden Hamsik, "Belçikalı'nın kaliteli oyuncuları var. Tedesco yönetiminde 14 maçtır kaybetmediler. Kompakt olmamız ve bir bütün olarak oynamamız gerekiyor. Dries Mertens Belçika'nın en iyi oyuncularından biri. Bu nedenle Tedesco'nun onu kadroya almaması bizim için çok iyi oldu" dedi. Slovakya ile Belçika E Grubu'nda yer alıyor ve iki takım bugün saat 19.00'da karşılaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Tedesco iyi ki Dries'i almadı
Slovakya Milli Takım menajeri Marek Hamsik, Belçika ile oynayacakları maç öncesinde konuştu. Eski takım arkadaşından övgüyle bahseden Hamsik, "Belçikalı'nın kaliteli oyuncuları var. Tedesco yönetiminde 14 maçtır kaybetmediler. Kompakt olmamız ve bir bütün olarak oynamamız gerekiyor. Dries Mertens Belçika'nın en iyi oyuncularından biri. Bu nedenle Tedesco'nun onu kadroya almaması bizim için çok iyi oldu" dedi. Slovakya ile Belçika E Grubu'nda yer alıyor ve iki takım bugün saat 19.00'da karşılaşacak.
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