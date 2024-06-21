Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Emre Can'a yakın takip! Transfer kararını yöneticilere iletti

Galatasaray'dan Emre Can'a yakın takip! Transfer kararını yöneticilere iletti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen sarı kırmızılı yöneticiler dünya yıldızını yakın takibe aldı. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncu Galatasaray'a transfer kararını iletti. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 16:20
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Galatasaray'dan Emre Can'a yakın takip! Transfer kararını yöneticilere iletti

Avrupa kupalarında başarılı olmak için iddialı bir takım kurmak isteyen Okan Buruk yönetime transfer raporunu iletti.

Galatasaray'dan Emre Can'a yakın takip! Transfer kararını yöneticilere iletti

Batshuayi ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Emre Can'a yakın takip! Transfer kararını yöneticilere iletti

Orta saha adaylarıyla görüşmeleri sürdüren Galatasaray'da listedeki isimler birer birer ortaya çıkıyor.

Galatasaray'dan Emre Can'a yakın takip! Transfer kararını yöneticilere iletti

Amrabat, Thuram, Fofana derken sarı-kırmızılı ekibin geniş listesinde Emre Can'ın da olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Emre Can'a yakın takip! Transfer kararını yöneticilere iletti

Aslan'ın kısa süre önce Borussia Dortmund forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyla da temasa geçtiği öğrenildi.

Galatasaray'dan Emre Can'a yakın takip! Transfer kararını yöneticilere iletti

2026'ya kadar kontratı bulunan tecrübeli oyuncunun şu anda Türkiye'ye sıcak bakmadığı bildirildi.

Galatasaray'dan Emre Can'a yakın takip! Transfer kararını yöneticilere iletti

Emre Can, Türkiye'ye gelmesi halinde bu takımın Galatasaray olacağını da yöneticilere iletti.

Galatasaray'dan Emre Can'a yakın takip! Transfer kararını yöneticilere iletti

Bu sezon Dortmund formasıyla 38 maçta görev alan yıldız oyuncu 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan Emre Can'a yakın takip! Transfer kararını yöneticilere iletti

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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