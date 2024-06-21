Galatasaray'dan Emre Can'a yakın takip! Transfer kararını yöneticilere iletti
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen sarı kırmızılı yöneticiler dünya yıldızını yakın takibe aldı. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncu Galatasaray'a transfer kararını iletti. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ
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Amrabat, Thuram, Fofana derken sarı-kırmızılı ekibin geniş listesinde Emre Can'ın da olduğu ortaya çıktı.
Aslan'ın kısa süre önce Borussia Dortmund forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyla da temasa geçtiği öğrenildi.
2026'ya kadar kontratı bulunan tecrübeli oyuncunun şu anda Türkiye'ye sıcak bakmadığı bildirildi.
Emre Can, Türkiye'ye gelmesi halinde bu takımın Galatasaray olacağını da yöneticilere iletti.
Bu sezon Dortmund formasıyla 38 maçta görev alan yıldız oyuncu 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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