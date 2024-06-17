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Yolcu sayısı artıyor
Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonda bazı isimlerle yolları ayırma kararı aldı. Bu isimlerin başında Taylan Antalyalı geliyor. Tecrübeli oyuncu Galatasaray'a dönse de yeni sezonda olmayacak. Buruk'un geçtiğimiz sezon başında yeniden sarı kırmızılı takıma gelen ve devre arasında Hatayspor'a kiralanan Halil Dervişoğlu'nun da gönderilmesini istedi.
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