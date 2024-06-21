Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gözdeniz'le el sıkıştı
Yeni yabacı kuralının gelmesiyle birlikte yerli oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir isme kancayı taktı. Cimbom'un Bodrumspor'u Süper Lig'e taşıyan genç oyuncu ile el sıkıştığı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 09:21 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 09:35
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Yeni yabancı kuralını göz önünde bulunduran sarı kırmızılı yönetim rotasını yerli oyunculara çevirdi.
Cimbom'un, Bodrumspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar'la el sıkıştığı iddia edildi.
22 yaşındaki sağ kanat, 38 maçta 9 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti.
Gökdeniz kariyerinde, Kocaeli ve Antalya formaları da giydi.
Genç oyuncu performansıyla Bodrumspor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.
GÖKDENİZ BAYRAKDAR KİMDİR?
BB Bodrumspor takımında Forvet mevkinde forma giyen Gökdeniz Bayrakdar, 23 Kasım 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.
181 cm boyunda ve kilo olan Gökdeniz Bayrakdar, Sol ayağını kullanmaktadır.
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan yıldız oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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