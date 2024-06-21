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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gözdeniz'le el sıkıştı

Yeni yabacı kuralının gelmesiyle birlikte yerli oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir isme kancayı taktı. Cimbom'un Bodrumspor'u Süper Lig'e taşıyan genç oyuncu ile el sıkıştığı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 09:21 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 09:35
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gözdeniz'le el sıkıştı

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gözdeniz'le el sıkıştı

Okan Buruk ile sözleşme uzatan Cimbom, transferde gaza basarken Michy Batshuyi hamlesiyle bombayı patlattı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gözdeniz'le el sıkıştı

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gözdeniz'le el sıkıştı

Yeni yabancı kuralını göz önünde bulunduran sarı kırmızılı yönetim rotasını yerli oyunculara çevirdi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gözdeniz'le el sıkıştı

Cimbom'un, Bodrumspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar'la el sıkıştığı iddia edildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gözdeniz'le el sıkıştı

22 yaşındaki sağ kanat, 38 maçta 9 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gözdeniz'le el sıkıştı

Gökdeniz kariyerinde, Kocaeli ve Antalya formaları da giydi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gözdeniz'le el sıkıştı

Genç oyuncu performansıyla Bodrumspor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Gözdeniz'le el sıkıştı

GÖKDENİZ BAYRAKDAR KİMDİR?
BB Bodrumspor takımında Forvet mevkinde forma giyen Gökdeniz Bayrakdar, 23 Kasım 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.

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