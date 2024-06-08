Galatasaray'a Manchester United'dan transfer! İlk teklif yapıldı
Son dakika spor haberi: Orta sahada Lucas Torreira'nın yanına takviye planlayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen o yıldız için devreye girdi. Transferde istekli olan yönetim, Ada temsilcisine ilk teklifini yaptı. İşte o yıldız ve yaşanan transfer gelişmesinin detayları...
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LİSTENİN İLK SIRASINDA
Okan Buruk'un listenin ilk sırasına yazdığı İskoç orta saha için sarı kırmızılı yöneticilerin görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.
Ayrıca Galatasaray'ın transferi bir an önce bitirmek istediği ifade edildi.
MANU DIŞINDA OYNAMADI
Manchester United altyapısında yetişen ve 2017 yılında A Takım'da forma giymeye başlayan McTominay, Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi halinde ilk kez farklı bir takımın formasını giyecek.
Bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla 43 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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