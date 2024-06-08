Haberler Galatasaray Galatasaray'a Manchester United'dan transfer! İlk teklif yapıldı

Galatasaray'a Manchester United'dan transfer! İlk teklif yapıldı

Son dakika spor haberi: Orta sahada Lucas Torreira'nın yanına takviye planlayan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen o yıldız için devreye girdi. Transferde istekli olan yönetim, Ada temsilcisine ilk teklifini yaptı. İşte o yıldız ve yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 18:12
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a Manchester United'dan transfer! İlk teklif yapıldı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray'a Manchester United'dan transfer! İlk teklif yapıldı

Milliyet'in haberine göre; sarı kırmızılı takım, Manchester United forması giyen Scott McTominay için harekete geçti.

Galatasaray'a Manchester United'dan transfer! İlk teklif yapıldı

İLK TEKLİF YAPILDI

Galatasaray'ın yıldız futbolcu için İngiliz devine ilk teklifini yaptığı belirtildi.

Galatasaray'a Manchester United'dan transfer! İlk teklif yapıldı

LİSTENİN İLK SIRASINDA

Okan Buruk'un listenin ilk sırasına yazdığı İskoç orta saha için sarı kırmızılı yöneticilerin görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Galatasaray'a Manchester United'dan transfer! İlk teklif yapıldı

Ayrıca Galatasaray'ın transferi bir an önce bitirmek istediği ifade edildi.

Galatasaray'a Manchester United'dan transfer! İlk teklif yapıldı

MANU DIŞINDA OYNAMADI

Manchester United altyapısında yetişen ve 2017 yılında A Takım'da forma giymeye başlayan McTominay, Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi halinde ilk kez farklı bir takımın formasını giyecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde Icardi sürprizi! Yeni talibi...
Yönetimden Buruk'a 3 yerli hediye!
Gelinlik denemek ücretli mi olacak?
GÜNEŞGÜLÜ SORUSUNUN CEVABI NE? | 2024 YKS güneşgülü bitkisi nerede yetişir? Özellikleri neler?
TYT PUAN HESAPLAMA 2024 | YKS kaç net kaç puan? TYT 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 net kaç puan?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yönetimden Buruk'a 3 yerli hediye! Yönetimden Buruk'a 3 yerli hediye! 16:42
Ali Koç ve yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi Ali Koç ve yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi 16:02
Galatasaray'a Arjantinli maestro! 83 milyon Euro... Galatasaray'a Arjantinli maestro! 83 milyon Euro... 15:53
Fransa - Kanada maçı ne zaman? Fransa - Kanada maçı ne zaman? 14:28
Slovakya - Galler maçı ne zaman? Slovakya - Galler maçı ne zaman? 14:25
Karadağ - Gürcistan maçı ne zaman? Karadağ - Gürcistan maçı ne zaman? 14:10
Daha Eski
Kerem'den flaş transfer itirafı! Kerem'den flaş transfer itirafı! 14:08
Can Uzun'dan Milli Takım açıklaması Can Uzun'dan Milli Takım açıklaması 14:07
İtalya - Bosna Hersek maçı ne zaman? İtalya - Bosna Hersek maçı ne zaman? 14:07
Meksika - Brezilya maçı ne zaman? Meksika - Brezilya maçı ne zaman? 14:04
ABD - Kolombiya maçı ne zaman? ABD - Kolombiya maçı ne zaman? 13:57
Kongrede gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım... Kongrede gerginlik! Ali Koç ve Aziz Yıldırım... 13:26