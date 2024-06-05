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Sorumlu Öztürk mü?
Galatasaray Divan Kurulu eski başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "2022'deki iptal edilen seçim sürecinde 'Çıkacak 3. adayı Galatasaray tarihi içinde yok eder' diyerek 3. adayın listesine koltuk hırsıyla katılanlar kim ise, bugün yine aynı koltuk hırsıyla Erden Timur'u küstüren kişiler aynıdır" dedi. Hamamcıoğlu, daha önce bu açıklamayı yapan 2. Başkan Metin Öztürk'ü bu istifadan sorumlu tuttu.
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