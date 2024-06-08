GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi gündemden düşmüyor. Başkan Vekili Erden Timur'un istifası sonrası takımdan ayrılacağı konuşulan golcü futbolcuyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray ile sözleşmesini uzatan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın YouTube kanalına Icardi'nin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Buruk, "Erden Timur sonrası ayrılacağı söylenen futbolcular var. Bu haberler doğru mu?" sorusuna, "Erden Bey yanımızda olduğunu dışarıdan net bir şekilde gösteriyor. Hepimizin hayatı Galatasaray'a adanmış.
Oyuncularla ilgili sorun yok. Temmuz ayının başında hepsi burada olacak. Ayrılmak istediğimiz oyuncular olacak, devam etmek istediklerimiz bizimle olacak. Olumsuz bir şey olmadı." yanıtını verdi.
Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından transferin en gözde isimlerinden biri Mauro Icardi oldu.
Arjantinli yıldız, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekiplerinin gözdesi olmuştu.
Tecrübeli golcünün adı sık sık İtalyan ekipleriyle de anılıyordu.
Kendisine gelen teklifleri reddederek Galatasaray'da kalan Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FIORENTINA ICARDI'Yİ İSTİYOR
İtalyan basını, Fiorentina'nın Mauro Icardi ile ilgilendiğini yazdı.
La Gazzetta dello Sport kaynaklı haberde, Icardi'nin Viola, Arnautovic, Pinamonti ve Krstovic gibi isimlerle birlikte Serie A ekibinin forvet listesinde olduğu belirtildi.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı.
31 yaşındaki santrfor, 32 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Arjantinli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 17 milyon Euro.
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