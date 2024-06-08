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GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi gündemden düşmüyor. Başkan Vekili Erden Timur'un istifası sonrası takımdan ayrılacağı konuşulan golcü futbolcuyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 17:52
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek, geçtiğimiz ay gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden başkan seçilirken, Başkan Vekili Erden Timur'un istifası gündem oldu.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

Düzenlediği basın toplantısıyla istifasını açıklayan Timur'un ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

Galatasaray ile sözleşmesini uzatan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın YouTube kanalına Icardi'nin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

Buruk, "Erden Timur sonrası ayrılacağı söylenen futbolcular var. Bu haberler doğru mu?" sorusuna, "Erden Bey yanımızda olduğunu dışarıdan net bir şekilde gösteriyor. Hepimizin hayatı Galatasaray'a adanmış.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

Oyuncularla ilgili sorun yok. Temmuz ayının başında hepsi burada olacak. Ayrılmak istediğimiz oyuncular olacak, devam etmek istediklerimiz bizimle olacak. Olumsuz bir şey olmadı." yanıtını verdi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından transferin en gözde isimlerinden biri Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

Arjantinli yıldız, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekiplerinin gözdesi olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

Tecrübeli golcünün adı sık sık İtalyan ekipleriyle de anılıyordu.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

Kendisine gelen teklifleri reddederek Galatasaray'da kalan Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

FIORENTINA ICARDI'Yİ İSTİYOR

İtalyan basını, Fiorentina'nın Mauro Icardi ile ilgilendiğini yazdı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

La Gazzetta dello Sport kaynaklı haberde, Icardi'nin Viola, Arnautovic, Pinamonti ve Krstovic gibi isimlerle birlikte Serie A ekibinin forvet listesinde olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

31 yaşındaki santrfor, 32 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - Transferde Mauro Icardi sürprizi! Yeni talibi...

Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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