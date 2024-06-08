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Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2023/2024 sezonunda çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, ilk transfer bombasını patlatıyor. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'a transfer olmaya yakın olan yıldız futbolcuyu duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 19:51
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MERT KILIÇ
Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Sezonu hem Süper Lig hem de Süper Kupa şampiyonluğuyla taçlandıran Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Sarı-kırmızılılar, üst üste iki şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Cimbom, tecrübeli çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Galatasaray, Buruk'un alacağı ücreti de açıkladı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Tecrübeli teknik adamın alacağı konusunda Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, "Futbol A Takımımızın teknik direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 lira sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir." denildi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için RAMS Park'ta imza töreni düzenlenirken, Buruk yeni sözleşmeye imza atmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Kadro yapısının bir yıl öncesine göre daha oturmuş olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, transfer planlamasıyla ilgili şunları kaydetti:

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

"Elimizde çok iyi oyuncular var. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız. Hem Türkiye hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemiz olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Çok acil sağ bek alınacak. Orta sahaya transfer yapacağız. Hücum hattına destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun."

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Buruk, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in kiralanmasıyla ilgili soruya, "Yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Şu anda öyle bir konu yok." yanıtını verdi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Deneyimli teknik adam, transfer döneminde birçok futbolcunun isminin geçtiğini, forvet için hazırlıklarının devam ettiğini ancak Michy Batshuayi ile ilgili transfer düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ın transferiyle ilgili soru üzerine Buruk, Türk kökenli Alman futbolcuyu herkesin kadrosunda görmek isteyeceğini ama yıldız oyuncunun Katalan ekibiyle sözleşmesinin devam ettiğini kaydetti.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Transfer çalışmalarının devam ettiği Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta sözleşme imzaladığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-kırmızılıların transferini bitirmeye yakın olduğu ismi açıkladı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

MOURINHO: RAFA SILVA GALATASARAY'A YAKIN

RTP Portugal'a konuşan Mourinho, Rafa Silva'nın sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya yakın olduğunu söyledi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

61 yaşındaki çalıştırıcı, "Rafa Silva Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?" sorusuna "Harika bir oyuncu ama bana Galatasaray'a yakın olduğu söylendi." yanıtını verdi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Portekizli yıldızın adı sık sık Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile de anılıyordu.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Rafa Silva, bu sezon Benfica formasıyla 52 maça çıktı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

Tecrübeli 10 numara, 22 gol ve 15 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi Mourinho açıkladı

31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.

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