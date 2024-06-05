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Akıllara Terim geldi

Erden Timur'un camianın bir kısmını gerekçe göstererek istifa etmesi, Fatih Terim'in 2021'de yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Terim, "Bunların hepsiyle savaşmak, kurumun yapacağı iş. Biz bunların hepsiyle savaştık, işin garibi içeriyle de savaştık. O daha tehlikeli" ifadeleriyle Galatasaray'ın iç siyasetindeki sorunlara dikkat çekmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Akıllara Terim geldi
Erden Timur'un camianın bir kısmını gerekçe göstererek istifa etmesi, Fatih Terim'in 2021'de yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Terim, "Bunların hepsiyle savaşmak, kurumun yapacağı iş. Biz bunların hepsiyle savaştık, işin garibi içeriyle de savaştık. O daha tehlikeli" ifadeleriyle Galatasaray'ın iç siyasetindeki sorunlara dikkat çekmişti.
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