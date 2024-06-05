DİĞER
Akıllara Terim geldi
Erden Timur'un camianın bir kısmını gerekçe göstererek istifa etmesi, Fatih Terim'in 2021'de yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Terim, "Bunların hepsiyle savaşmak, kurumun yapacağı iş. Biz bunların hepsiyle savaştık, işin garibi içeriyle de savaştık. O daha tehlikeli" ifadeleriyle Galatasaray'ın iç siyasetindeki sorunlara dikkat çekmişti.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.