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Emerson’da rakip Milan
Galatasaray'ın gündemindeki Emerson Royal transferinde ciddi bir rakip var. Tottenham'ın 25 yaşındaki sağ beki Milan'ın da radarında. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki savunmacı için İtalyan deviyle transfer savaşına girecek. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, geçen sezon Premier Lig'de 22 maçta 1155 dakika süre alarak 1 asiste imza atmıştı.
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