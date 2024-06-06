TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan! İşte o teklif
Son dakika spor haberi: Aurier'den memnun kalmayan Galatasaray, yaz transfer sezonunda sağ bek mevkisine takviye planlıyor. Operasyonu hızlandıran sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. Cimbom, Manchester United'da forma giyen o yıldız için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesinin detayları...
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OYUNCU KABUL ETTİ!
Kırmızı Şeytanlar ise ilk etapta teklifi kabul etmese de açık kapı bıraktı.
Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve transferin kısa süre içinde netlik kazanacağı belirtildi.
Galatasaray'ın Wan-Bissaka'ya da yıllık 2.5 milyon euro maaş önerdiği ve oyuncan 'olur' yanıtını aldığı bildirildi. Listede başka isimler de var.
GALATASARAY'A KARŞI OYNADI
Wan-Bissaka, Manchester United formasıyla geçen sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve EFL Cup'ta toplamda 30 maça çıktı.
2 bin 411 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, gol atamazken 3 asist yaptı.
Bissaka, geçen sezon RAMS Park'ta Galatasaray ile M.United arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlamış ve McTominay'ın attığı golün asistini yapmıştı. Karşılaşma 3-3 bitmişti.
UNITED 55 MİLYON EURO ÖDEDİ
2018 Ocak'ta Crystal Palace U21'den A takıma yükselen Wan- Bissaka, 2019 Temmuz'unda ise tam 55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.
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