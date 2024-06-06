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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan! İşte o teklif

Son dakika spor haberi: Aurier'den memnun kalmayan Galatasaray, yaz transfer sezonunda sağ bek mevkisine takviye planlıyor. Operasyonu hızlandıran sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. Cimbom, Manchester United'da forma giyen o yıldız için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan! İşte o teklif

Sacha Boey'in devre arasında Alman ekibi Bayern Münih'e satılmasının ardından Serge Aurier'i kadrosuna katan Galatasaray, Fildişi Sahilli yıldızdan istediği performansı alamamış ve sezon sonunda yolları ayırmıştı.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan! İşte o teklif

Yeni sezon öncesi kaliteli bir ismi bu bölgeye transfer etmek isteyen sarı- kırmızılıların hedefindeki oyuncunun Manchester United'da forma giyen İngiliz yıldız Aaron Wan-Bissaka olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan! İşte o teklif

OYUNCU KABUL ETTİ!
Gelen bilgilere göre; sarı-kırmızılı yönetim, Manchester United'a Wan-Bissaka için 10 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan! İşte o teklif

Kırmızı Şeytanlar ise ilk etapta teklifi kabul etmese de açık kapı bıraktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan! İşte o teklif

Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve transferin kısa süre içinde netlik kazanacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan! İşte o teklif

Galatasaray'ın Wan-Bissaka'ya da yıllık 2.5 milyon euro maaş önerdiği ve oyuncan 'olur' yanıtını aldığı bildirildi. Listede başka isimler de var.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan! İşte o teklif

GALATASARAY'A KARŞI OYNADI
Wan-Bissaka, Manchester United formasıyla geçen sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve EFL Cup'ta toplamda 30 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan! İşte o teklif

2 bin 411 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, gol atamazken 3 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan! İşte o teklif

Bissaka, geçen sezon RAMS Park'ta Galatasaray ile M.United arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlamış ve McTominay'ın attığı golün asistini yapmıştı. Karşılaşma 3-3 bitmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan! İşte o teklif

UNITED 55 MİLYON EURO ÖDEDİ
2018 Ocak'ta Crystal Palace U21'den A takıma yükselen Wan- Bissaka, 2019 Temmuz'unda ise tam 55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.

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