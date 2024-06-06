Haberler Galatasaray Galatasaray'a transfer yanıtı: Kulübümle anlaşın ben gelirim!

Galatasaray'a transfer yanıtı: Kulübümle anlaşın ben gelirim!

Son dakika spor haberi: Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray’da rota belirlendi: Mario Lemina... Sarı-kırmızılılar, eski yıldızı için Wolverhampton’la görüşmelere başlayacak. Yıldız oyuncuyla temasa geçen Cimbom'a transferle ilgili flaş bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a transfer yanıtı: Kulübümle anlaşın ben gelirim!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer operasyonu için harekete geçildi.

Galatasaray'a transfer yanıtı: Kulübümle anlaşın ben gelirim!

3 kulvarda yarışacak sarı-kırmızılılarda geniş ve güçlü bir kadro kurulması hedefleniyor.

Galatasaray'a transfer yanıtı: Kulübümle anlaşın ben gelirim!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki yıldızlarla görüşmelerde bulunuyor.

Galatasaray'a transfer yanıtı: Kulübümle anlaşın ben gelirim!

Eksik bölgeleri belirleyen kurmaylar, orta saha bölgesine nokta atışı bir takviye planlıyor.

Galatasaray'a transfer yanıtı: Kulübümle anlaşın ben gelirim!

LEMINA GÜNDEME GELDİ!
Torreira'nın yanına kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray, eski yıldızı Mario Lemina'yı gündemine aldı.

Galatasaray'a transfer yanıtı: Kulübümle anlaşın ben gelirim!

Ocak 2023'te Nice'den Wolverhampton'a transfer olan Gabonlu oyuncu için kısa süre içinde resmi temas kurulacak.

Galatasaray'a transfer yanıtı: Kulübümle anlaşın ben gelirim!

"KULÜPLE ANLAŞIN BEN GELİRİM"
Wolves'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Lemina'nın yeniden Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı ve kendisine gelen teklife "kulüple anlaşın ben gelirim" yanıtını verdiği öğrenildi.

Galatasaray'a transfer yanıtı: Kulübümle anlaşın ben gelirim!

4 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Galatasaray'ın 30 yaşındaki orta saha için İngiliz temsilcisine 4 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor.

Galatasaray'a transfer yanıtı: Kulübümle anlaşın ben gelirim!

Bu sezon Wolverhampton'da 39 maçta forma giyen Mario Lemina 5 gol kaydetti ve 1 asist yaptı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın yeni sağ beki Manchester United'dan!
G.Saray'dan Rafa Silva için resmi teklif!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Haziran bugün kimin maçı var? 07:41
Real Madrid'in kaptanı Fener'e Real Madrid'in kaptanı Fener'e 00:52
Lazio'da Tudor dönemi 3 aydan kısa sürdü Lazio'da Tudor dönemi 3 aydan kısa sürdü 00:13
Lazio'da Tudor dönemi 3 aydan kısa sürdü Lazio'da Tudor dönemi 3 aydan kısa sürdü 00:12
Gedson'a Arabistan ekipleri talip oldu! Gedson'a Arabistan ekipleri talip oldu! 00:01
F.Bahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi F.Bahçe'ye rüya transfer! Mourinho özellikle istedi 00:01
Daha Eski
Van Bronckhorst Beşiktaş'ta! İşte sözleşme süresi Van Bronckhorst Beşiktaş'ta! İşte sözleşme süresi 00:01
G.Saray'a kötü haber! Arabistan'dan Yusuf'a dev teklif G.Saray'a kötü haber! Arabistan'dan Yusuf'a dev teklif 00:01
Golcü bombası! F.Bahçe istiyordu G.Saray kapıyor Golcü bombası! F.Bahçe istiyordu G.Saray kapıyor 00:01
G.Saray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek G.Saray transferde şaha kalktı! Dünya yıldızı bedavaya gelecek 00:01
Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi! Mourinho Real Madrid'in yıldızını istedi! 00:01
Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken... Zaniolo transferinde ters köşe! Fiorentina ve Villarreal derken... 00:01