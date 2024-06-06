GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ayrılığı onaylayacak mı?
Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni sezonda kadro yapılanması öncesi vereceği rapor merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılarda buna göre bazı isimlere gelen teklifler için ise görüşmelere başlandığı iddia edildi. İşte Galatasaray'da ayrılması beklenen o futbolcu ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-kırmızılılarda bu noktada Okan Buruk'un yeni sezon öncesi vereceği rapor transferde belirleyici olacak.
Bu noktada Galatasaray'ın 2019-20 sezonu başında BB Erzurumspor'dan transfer ettiği Taylan Antalyalı, 2022-23 sezonunda Ankaragücü, 2023-24 sezonunda ise Samsunspor'a kiralanmıştı.
Samsunspor ile sözleşmesinin sonuna gelen Taylan Antalyalı'nın geleceği merak konusuydu.
Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu için Samsunspor'dan bir hamle daha geldi.
Milliyet'in haberine göre Samsunspor, Taylan Antalyalı'nın takımda kalması için Galatasaray'la görüşmelere başladı.
Geride bıraktığımız sezonda Samsunspor formasıyla ligde 26 maça çıkan Taylan Antalyalı 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
29 yaşındaki futbolcu söz konusu 2 golünü de Trabzonspor maçlarında kaydetti.
Taylan Antalyalı'nın güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro.
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