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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ayrılığı onaylayacak mı?

Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni sezonda kadro yapılanması öncesi vereceği rapor merak konusu oldu. Sarı-kırmızılılarda buna göre bazı isimlere gelen teklifler için ise görüşmelere başlandığı iddia edildi. İşte Galatasaray'da ayrılması beklenen o futbolcu ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 10:46
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ayrılığı onaylayacak mı?

Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur'un ayrılmasının ardından gözler transfer komitesine çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ayrılığı onaylayacak mı?

Sarı-kırmızılılarda bu noktada Okan Buruk'un yeni sezon öncesi vereceği rapor transferde belirleyici olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ayrılığı onaylayacak mı?

Bu noktada Galatasaray'ın 2019-20 sezonu başında BB Erzurumspor'dan transfer ettiği Taylan Antalyalı, 2022-23 sezonunda Ankaragücü, 2023-24 sezonunda ise Samsunspor'a kiralanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ayrılığı onaylayacak mı?

Samsunspor ile sözleşmesinin sonuna gelen Taylan Antalyalı'nın geleceği merak konusuydu.


GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ayrılığı onaylayacak mı?

Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu için Samsunspor'dan bir hamle daha geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ayrılığı onaylayacak mı?

Milliyet'in haberine göre Samsunspor, Taylan Antalyalı'nın takımda kalması için Galatasaray'la görüşmelere başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ayrılığı onaylayacak mı?

Geride bıraktığımız sezonda Samsunspor formasıyla ligde 26 maça çıkan Taylan Antalyalı 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ayrılığı onaylayacak mı?

29 yaşındaki futbolcu söz konusu 2 golünü de Trabzonspor maçlarında kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk ayrılığı onaylayacak mı?

Taylan Antalyalı'nın güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro.

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