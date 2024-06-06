Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'un B Planı belli oldu! İşte o 2 isim

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'un B Planı belli oldu! İşte o 2 isim

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip bu kapsamda 2 yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'un B Planı belli oldu! İşte o 2 isim

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'un B Planı belli oldu! İşte o 2 isim

Sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezona iddialı kadroyla devam etmek isterken, 2 yerli oyuncuya kancası taktı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'un B Planı belli oldu! İşte o 2 isim

Kanatlarda sorun yaşamak istemeyen Galatasaray'da Barış Alper'e Avrupa'dan teklifler yağıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'un B Planı belli oldu! İşte o 2 isim

Kerem kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'un B Planı belli oldu! İşte o 2 isim

Beklentileri karşılayamayan Tete'ye kulüp aranıyor ve Zaha'nın da İngiltere'ye dönme ihtimali söz konusu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'un B Planı belli oldu! İşte o 2 isim

Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekibin gündemine iki yerli isim geldi: Oğuz Aydın ve Yusuf Sarı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'un B Planı belli oldu! İşte o 2 isim

Listenin ilk sırasına yazılan Oğuz için Alanyaspor'la temasa geçildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'un B Planı belli oldu! İşte o 2 isim

8 milyon euro istenen Oğuz'dan henüz sonuç alamayan sarı-kırmızılılar B Planı'nı hazırladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'un B Planı belli oldu! İşte o 2 isim

Adana Demirspor'un yıldızı Yusuf Sarı'yı gündeme aldı.

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