GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'un B Planı belli oldu! İşte o 2 isim
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip bu kapsamda 2 yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Kerem kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
Beklentileri karşılayamayan Tete'ye kulüp aranıyor ve Zaha'nın da İngiltere'ye dönme ihtimali söz konusu.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekibin gündemine iki yerli isim geldi: Oğuz Aydın ve Yusuf Sarı.
Listenin ilk sırasına yazılan Oğuz için Alanyaspor'la temasa geçildi.
8 milyon euro istenen Oğuz'dan henüz sonuç alamayan sarı-kırmızılılar B Planı'nı hazırladı.
Adana Demirspor'un yıldızı Yusuf Sarı'yı gündeme aldı.
Sakatlandığı dönemde Florya'ya gelip tedavi olan Yusuf 25 yaşındaki sol kanat, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
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