Fenerbahçe ile Galatasaray'dan transfer kapışması! Fransız basınından flaş iddia

SORUNLAR YAŞADI Devre arasında sözleşmesi feshedilen Traore'nin o dönemki teknik direktör Emre Belözoğlu ile büyük sorunlar yaşandığı belirtilmişti.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan Traore'nin transferi için görüştüğü öne sürülüyor.