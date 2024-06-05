Haberler Galatasaray Fenerbahçe ile Galatasaray'dan transfer kapışması! Fransız basınından flaş iddia

Fenerbahçe ile Galatasaray'dan transfer kapışması! Fransız basınından flaş iddia

Son dakika transfer haberi: Transfer sezonun açılmasına az bir zaman kala flaş iddialar ortaya atılıyor. Bir iddia da Fenerbahçe ile Galatasaray için geldi. Türkiye'nin iki dev takımı aynı yıldızı istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe ile Galatasaray'dan transfer kapışması! Fransız basınından flaş iddia

Sezonun bitmesinin ardından yurt dışından gelen transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Fenerbahçe ile Galatasaray'dan transfer kapışması! Fransız basınından flaş iddia

Fransız'dan RMC Sport'un haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray son olarak La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Bertrand Traore'yi kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray'dan transfer kapışması! Fransız basınından flaş iddia

Geçen sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak Başakşehir'e transfer olan Burkina Faso'lu yıldız beklenen performansı gösterememişti.

Fenerbahçe ile Galatasaray'dan transfer kapışması! Fransız basınından flaş iddia

SORUNLAR YAŞADI

Devre arasında sözleşmesi feshedilen Traore'nin o dönemki teknik direktör Emre Belözoğlu ile büyük sorunlar yaşandığı belirtilmişti.

Fenerbahçe ile Galatasaray'dan transfer kapışması! Fransız basınından flaş iddia

Ardından Villarreal'a bedelsiz olarak giden 28 yaşındaki kanat oyuncusu La Liga'da 11 maça çıkıp 1 gol attı.

Fenerbahçe ile Galatasaray'dan transfer kapışması! Fransız basınından flaş iddia

Takvim'in haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan Traore'nin transferi için görüştüğü öne sürülüyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan transfer atağı! Hedef Arjantinli yıldız
Mertens'ten Icardi itirafı! "Onunla bir anlaşma yaptık ve..."
NAMAZ VAKİTLERİ 5 HAZİRAN 2024 🤲
💰DOLAR KAÇ TL OLDU?
💥Süper Loto çekildi! (2 Haziran)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da karar haftası! Öncelik 2 transferde G.Saray'da karar haftası! Öncelik 2 transferde 01:04
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:04
Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! 00:53
Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." 00:42
Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! 00:36
Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! 00:36
Daha Eski
Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." 00:31
"Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz" "Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz" 00:16
"Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz" "Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz" 00:15
Bologna'da gol sesi çıkmadı! Bologna'da gol sesi çıkmadı! 23:55
A Milli Takım'da şok sakatlık! A Milli Takım'da şok sakatlık! 23:39
Montella: Son şampiyona karşı oynayacağız! Montella: Son şampiyona karşı oynayacağız! 23:39