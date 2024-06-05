Fenerbahçe ile Galatasaray'dan transfer kapışması! Fransız basınından flaş iddia
Son dakika transfer haberi: Transfer sezonun açılmasına az bir zaman kala flaş iddialar ortaya atılıyor. Bir iddia da Fenerbahçe ile Galatasaray için geldi. Türkiye'nin iki dev takımı aynı yıldızı istiyor. İşte detaylar...
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SORUNLAR YAŞADI
Devre arasında sözleşmesi feshedilen Traore'nin o dönemki teknik direktör Emre Belözoğlu ile büyük sorunlar yaşandığı belirtilmişti.
Ardından Villarreal'a bedelsiz olarak giden 28 yaşındaki kanat oyuncusu La Liga'da 11 maça çıkıp 1 gol attı.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan Traore'nin transferi için görüştüğü öne sürülüyor.
KARİYERİ BAŞ AŞAĞI
Özellikle Ajax forması altında gösterdiği performansla yıldızlaşan Bertrand Traore ardından kendisinden beklenen çıkışı yapamadı.
Yıldız futbolcunun kariyeri düşüşte.
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