TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sachez bombası!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip bunun için flaş transferlere imza atmak istiyor. Bu kapsamda sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray Alexis Sanchez'in istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 11:57 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 11:58
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Aynı zamanda bütün kulvarda da mücadele edecek olan Aslan, buna göre kadro planlaması yapıyor.
Bu bağlamda Galatasaray, dünya yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...
Şili basını, Alexis Sanchez'in Galatasaray'a gidebileceğini iddia etti.
'meganoticias.cl' sitesi, "Güçlü Avrupa takımı Alexis Sanchez'le korkunç bir forvet hattı oluşturmak istiyor" başlığıyla verdiği haberinde; "Galatasaray Alexis için sahaya çıkıyor. Yeni bir ilgi gösterdi. Türk takımı daha önce de Alexis'i istemişti" ifadelerini kullandı.
Inter forması giyen oyuncunun güncel piyasa değeri 2.50 milyon Euro.
35 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 maça çıkarken 4 gol ve 2 asist yaptı.
Alexis Sanchez'in sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek ve bonservisi elinde olacak.
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