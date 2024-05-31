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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sachez bombası!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip bunun için flaş transferlere imza atmak istiyor. Bu kapsamda sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray Alexis Sanchez'in istiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 11:57 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 11:58
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sachez bombası!

Bu sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sachez bombası!

Devler Ligi'nde mücadele edecek olacak sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna yıldız isimleri katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sachez bombası!

Cimbom Avrupa macerasına play-off turunda başlayıp yeni lig formatında, lige yükselmeye çalışacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sachez bombası!

Aynı zamanda bütün kulvarda da mücadele edecek olan Aslan, buna göre kadro planlaması yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sachez bombası!

Bu bağlamda Galatasaray, dünya yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sachez bombası!

Şili basını, Alexis Sanchez'in Galatasaray'a gidebileceğini iddia etti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sachez bombası!

'meganoticias.cl' sitesi, "Güçlü Avrupa takımı Alexis Sanchez'le korkunç bir forvet hattı oluşturmak istiyor" başlığıyla verdiği haberinde; "Galatasaray Alexis için sahaya çıkıyor. Yeni bir ilgi gösterdi. Türk takımı daha önce de Alexis'i istemişti" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sachez bombası!

Inter forması giyen oyuncunun güncel piyasa değeri 2.50 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Alexis Sachez bombası!

35 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 maça çıkarken 4 gol ve 2 asist yaptı.

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