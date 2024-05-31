Haberler Galatasaray İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a haber var! Transfer olacak mı?

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a haber var! Transfer olacak mı?

Son dakika transfer haberi: Transfer sezonunun açılmasına az bir süre kala Galatasaray için flaş iddialar ortaya atılıyor. Bu iddialardan biri de İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızılı ekibe geleceği yönünde. Şimdi ise Türk asıllı Alman futbolcu için sürpriz bir haber geldi. İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 14:41
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İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a haber var! Transfer olacak mı?

Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonu tamamlandı. Şampiyon olan takım 102 puanla Galatasaray oldu.

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a haber var! Transfer olacak mı?

Sarı-kırmızılı ekip, ligi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bitirirken, gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek.

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a haber var! Transfer olacak mı?

Cimbom, Avrupa macerasına play-off turundan başlayacak.

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a haber var! Transfer olacak mı?

Sarı-kırmızılı ekip burada başarılı bir performans gösterip adından çokça söz ettirmek istiyor.

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a haber var! Transfer olacak mı?

Bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a haber var! Transfer olacak mı?

Cimbom'un transfer listesinde İlkay Gündoğan'un olduğu iddia ediliyordu. Şimdi ise dünya yıldızı için flaş bir haber ortaya atıldı. İşte detaylar...

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a haber var! Transfer olacak mı?

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Mundo Deportivo'dan derlediği habere göre; İlkay, Hansi Flick'in teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte takımda kalacak.

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a haber var! Transfer olacak mı?

2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden yıldız oyuncu, kötü geçen sezonun ardından mutlaka bir kupa kazanmak istediği belirtildi.

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a haber var! Transfer olacak mı?

Türk asıllı Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

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