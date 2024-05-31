İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a haber var! Transfer olacak mı?
Son dakika transfer haberi: Transfer sezonunun açılmasına az bir süre kala Galatasaray için flaş iddialar ortaya atılıyor. Bu iddialardan biri de İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızılı ekibe geleceği yönünde. Şimdi ise Türk asıllı Alman futbolcu için sürpriz bir haber geldi. İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılı ekip burada başarılı bir performans gösterip adından çokça söz ettirmek istiyor.
Bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
Cimbom'un transfer listesinde İlkay Gündoğan'un olduğu iddia ediliyordu. Şimdi ise dünya yıldızı için flaş bir haber ortaya atıldı. İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Mundo Deportivo'dan derlediği habere göre; İlkay, Hansi Flick'in teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte takımda kalacak.
2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden yıldız oyuncu, kötü geçen sezonun ardından mutlaka bir kupa kazanmak istediği belirtildi.
Türk asıllı Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.
Bu sezon 51 maça çıkan İlkay bu müsabakalarda 5 gol ve 14 asist yaptı.
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