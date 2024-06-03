TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Yeni adresi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında düşünmediği Sergio Oliveira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılması beklenen Portekizli orta saha oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor.
Portekizli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.
Tecrübeli futbolcu ilerleyen günlerde affedilse de düzenli olarak forma şansı bulamadı.
Takımdan ayrılması beklenen Sergio Oliveira'nın durumu henüz netleşmedi.
SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEBİLİR
Suudi Arabistan kulüplerinin radarındaki 31 yaşındaki Portekizli orta saha, Okan Buruk'un gelecek sezon planları arasında yer almıyor.
Arabistan'a gitmesi halinde hem oyuncunun kontratından çıkacak Galatasaray hem de bonservis kazanmış olacak.
Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı.
Portekizli futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Oliveira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro.
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