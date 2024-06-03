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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Yeni adresi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında düşünmediği Sergio Oliveira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılması beklenen Portekizli orta saha oyuncusuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 09:48
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Yeni adresi...

Sezonu 102 puanla zirvede noktalayan ve üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Yeni adresi...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, hem lig hem de Avrupa'da başarılı sonuçlar alacak geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Yeni adresi...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Cimbom'da yapılacak transferlerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Yeni adresi...

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Yeni adresi...

Portekizli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Yeni adresi...

Tecrübeli futbolcu ilerleyen günlerde affedilse de düzenli olarak forma şansı bulamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Yeni adresi...

Takımdan ayrılması beklenen Sergio Oliveira'nın durumu henüz netleşmedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Yeni adresi...

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEBİLİR

Suudi Arabistan kulüplerinin radarındaki 31 yaşındaki Portekizli orta saha, Okan Buruk'un gelecek sezon planları arasında yer almıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Yeni adresi...

Arabistan'a gitmesi halinde hem oyuncunun kontratından çıkacak Galatasaray hem de bonservis kazanmış olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Yeni adresi...

Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Yeni adresi...

Portekizli futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu! Yeni adresi...

Oliveira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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