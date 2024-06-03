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Adım adım Amrabat

Sosyal medyada G.Saray’ı takip eden Faslı yıldızla görüşmeler sürüyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Adım adım Amrabat

Aslan'ın orta saha listesinde üst sıralarda yer alan Sofyan Amrabat'tan heyecanlandıran bir hareket geldi. Faslı yıldız, dün sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takip etmeye başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu gelişme sonrası 27 yaşındaki yıldızın İnstagram hesabına mesaj yağdırdı. Fiorentina forması giyen Amrabat'ın gelecek sezon takıma katılması yönünde çağrı yaptılar.

SICAK BAKIYOR

Sezon başında Galatasaray'ın kapısından dönerek Manchester United'a giden Ambarat'la görüşmeler devam ediyor. Fiorentina'yla 1 yıllık sözleşmesi kalan yıldız orta saha, bir dönem kardeşi Nordin Amrabat'ın forma giydiği sarı-kırmızılı ekibe sıcak bakıyor. Yönetim de Okan Buruk'un ısrarla kadroda görmek istediği yıldız için İtalyan ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.

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