GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Dursun Özbek'ten takıma şampiyonluk çileği!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı başarırken gelecek sezon için kadro planlamalarına hızlı bir şekilde başladı. Bu doğrultuda kısa süre önce yeniden Cimbom'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek'ten taraftarları çok sevindirecek bir transfer hamlesi gelecek. İşte haberin detayları...
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"Cimbom" bu zaferle 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyon oldu. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçti.
GOL KRALI ICARDI
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezonun gol kralı oldu. Attığı gollerle takımın şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Icardi, 25 kez fileleri havalandırdı.
MUSLERA: ICARDI'Yİ KUTLUYORUM!
Şampiyonluk maçından sonra Fernando Muslera, "Takım arkadaşlarımı, başkanımı, yönetim kurulu üyelerini, teknik ekibi ve çalışanları kutluyorum. Bu çok çok önemli. İki sene üst üste şampiyon olduk. 13 senede, 17 kupam var. Hayallerimizi buna odaklı çalışıyoruz. Hazirandan beri maçlara çıkıyoruz, büyük maçlar oynadık. Bunların hepsinin sonucunda kırılabilecek bütün rekorları kırdık. Bu kulüp de bunu hak ediyor" diye konuştu.
Kupa almanın önemli olduğunu söyleyen Muslera, "Beşiktaş çok önemli bir kupa aldı. Kupa almak önemli bir şey. Biz de ligi kazandık. Kupa kutlanır tabiiki. Şimdi dinleneceğiz. Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Şu anda mutluyuz. 2011'de geldiğim zaman bu kulübün ne kadar büyük kulüp olduğunu ve şampiyonluklar için mücadele ettiğini söylemiştim" şeklinde konuştu.
Futbolun 3 sonucu olduğunu hatırlatan deneyimli eldiven, "Geçen hafta en iyimizde değildik. Onu söylemek lazım. Maçı kaybettik. Sezonun tamamını etkileyecek bir şey değil. Biz rekorlar kırdık. Sonucu tek bir maç almaz, bunu göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.
Fernando Muslera ayrıca Türkçe olarak, 'Mauro Icardi'yi tebrik ediyorum gol kralı oldu. Galatasaray taraftarı kutlu olsun' dedi.
SEKİZ FUTBOLCU ŞAMPİYONLUĞU İLK KEZ TATTI
Galatasaray kadrosunda bu sezon Süper Lig'de süre alan oyuncular arasından 8'i üst lig düzeyinde ilk kez şampiyonluk yaşadı.
Yıllarca İngiltere'de üst düzey futbol oynayan Wilfried Zaha ile Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen bir kariyere sahip Kerem Demirbay ile Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Eyüp Aydın, altyapıdan çıkan Ali Turap Bülbül, Efe Akman ve Baran Demiroğlu, kariyerlerinde ilk kez şampiyonluk apoletini taktı.
KASASINI DOLDURDU
Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla yaklaşık 240 milyon lira geliri kasasına koydu. Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.
Süper Lig'de 36 hafta sonunda 33 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 85 milyon 836 bin lira kazandı.
"Cimbom" şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39,8 milyon liralık primin de sahibi olacak.
Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 241 milyon 291 bin lirayı buldu.
Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor.
Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF OYNAYACAK
Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonunda 36 takım arasına kalabilmek için play-off turunda mücadele edecek.
FLORYA'DA COŞKULU KARŞILAMA
Maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp şarkılar söyledi.
Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu.
Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı.
A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada sürdü.
Konya'dan döndükten sonra tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu.
Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı.
Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarına oyuncular da eşlik etti.
DURSUN ÖZBEK: İYİLER KAZANIR, YİNE ÖYLE OLDU
Havalimanında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bu gece çok mutluyuz. Bir hafta gecikmeyle de olsa şampiyonluğumuzu kutlamaya başladık. Ben bütün taraftarlarımıza bu şampiyonluğun hayırlı olmasını, önümüzdeki sene için de 25'inci şampiyonluk ve 5'inci yıldız için hazırlıklı olmalarını istiyorum.
Çok güzel bir geceydi. Güzel bir maç oynadık. Galatasaray'ı sevenleri mutluluğa boğduğum için ve arkadaşlarımla beraber yaptığımız bütün çalışmaları dikkate alırsak onları sevindirmek bizim için en önemli husustu. Şimdi şampiyonluğu doya doya kutlasınlar. İstanbul'u sarı-kırmızıya boyasınlar istiyorum" dedi.
Şampiyonluk tişörtü ile ilgili de konuşan Dursun Özbek, sözlerini şöyle tamamladı: İyiler kazanır herkesin bildiği bir şey. Dolayısıyla yine öyle oldu. İyiler kazandı.
OKAN BURUK: REKORLAR KIRARAK ŞAMPİYON OLDUK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, "Mutluyuz tabii ki. Çok önemli bir maç kazandık. Üst üste ikinci şampiyonluğumuz. Rekorlar kırarak şampiyon olduk. 102 puanla şampiyonluk yaşadık.
Türkiye'de bir ilk. Çok uzun bir süre 11 aya yakın emek verdik. Hem ligde hem de Avrupa'da önemli bir seneydi bizim için.
Ben başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki başkanımız, yönetim kurulumuz onlar bizlere çok destek verdi. Ama oyuncularımız saha içerisinde ellerinden geleni yaptılar.
Çok önemli bir başarı, rekorlar kırdılar. 17 maçlık rekor ve birçok rekor kırdılar. Gol kralı Mauro Icardi. Onu da tebrik etmek istiyorum. O da çok önemli. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
ŞAMPİYONLUK SONRASI DEV HAMLE!
Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonun şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Gruplara kalmak isteyen Cimbom, burada ise çeyrek finali hedefliyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek geliri, yaz döneminde transferlere harcamayı düşünüyor. Bunun için sarı-kırmızılılar dünya yıldızlarını kadrosuna katacak.
İLK TRANSFER BELLİ OLDU!
aspor.com.tr'nin haberine göre Galatasaray, yeni sezon için dünya yıldızı olan Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.
2025'te sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.
Dybala bu sezon 39 maça çıkıp bu müsabakalarda 16 gol ve 10 asist yaptı.
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