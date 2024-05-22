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GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! EURO 2024'te...

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. Sakatlığı sebebiyle EURO 2024'ü kaçırması beklenen yıldız oyuncu ameliyat oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:47
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GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! EURO 2024'te...

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Aston Villa'ya gönderdiği ancak yaşadığı sakatlık sebebiyle EURO24'ü kaçıracak Nicolo Zaniolo'nun tedavisine başlandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! EURO 2024'te...

TALİPLERİ ARTIYOR

Akşam'ın derlediği haberde, 24 yaşındaki İtalyan yıldız, ayağındaki kırık sebebiyle bir operasyon geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! EURO 2024'te...

Bununla birlikte Zaniolo'nun sezon başında yapılacak kamplarda yer alabileceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! EURO 2024'te...

Ayırca Fiorentia'yla birlikte birçok İtalyan kulübünün yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği de iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! EURO 2024'te...

39 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

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