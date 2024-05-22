GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan kötü haber! EURO 2024'te...
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. Sakatlığı sebebiyle EURO 2024'ü kaçırması beklenen yıldız oyuncu ameliyat oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Ayırca Fiorentia'yla birlikte birçok İtalyan kulübünün yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği de iddia edildi.
39 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.
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