GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den Konyaspor maçı öncesi şampiyonluk sözü!
Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray, deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda 2 maçtır suskun olan Mauro Icardi taraftara şampiyonluk sözü verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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"GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPACAĞIM"
Takım olarak kenetlendiklerini belirten Icardi, "Galatasaray taraftarı derbiden sonra bana hep moral ve destek verdi.
Onları mutlu etmeye kararlıyım. Söz veriyorum; Konyaspor maçı benim maçım olacak. Atacağım gol ya da gollerle Galatasaray'ı şampiyon yapacağım." dedi.
Okan Buruk Arjantinli yıldıza, "Sana ve tüm takıma güvenim tam. Gerekeni yapacağınızdan hiç şüphem yok. Zafer bizim olacak." ifadelerini kullandı.
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