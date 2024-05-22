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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den Konyaspor maçı öncesi şampiyonluk sözü!

Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray, deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda 2 maçtır suskun olan Mauro Icardi taraftara şampiyonluk sözü verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:36
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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den Konyaspor maçı öncesi şampiyonluk sözü!

Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında gol katkısı sağlayamayan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Konyaspor maçı öncesi konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den Konyaspor maçı öncesi şampiyonluk sözü!

Derbi performansıyla eleştirilen Icardi, şampiyonluk maçı öncesi taraftara mesaj verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den Konyaspor maçı öncesi şampiyonluk sözü!

Moral bozukluğunu atlatan yıldız oyuncu, son idmanda Buruk'la bir görüşme yaparak, Konyaspor maçında şampiyonluk golünü atacağını söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den Konyaspor maçı öncesi şampiyonluk sözü!

"GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPACAĞIM"

Takım olarak kenetlendiklerini belirten Icardi, "Galatasaray taraftarı derbiden sonra bana hep moral ve destek verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den Konyaspor maçı öncesi şampiyonluk sözü!

Onları mutlu etmeye kararlıyım. Söz veriyorum; Konyaspor maçı benim maçım olacak. Atacağım gol ya da gollerle Galatasaray'ı şampiyon yapacağım." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den Konyaspor maçı öncesi şampiyonluk sözü!

Okan Buruk Arjantinli yıldıza, "Sana ve tüm takıma güvenim tam. Gerekeni yapacağınızdan hiç şüphem yok. Zafer bizim olacak." ifadelerini kullandı.

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