Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına: Şampiyon biziz!
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası soyunma odasında futbolcularla bir konuşma yaptı. İşte o sözler...
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"BİZE DERS OLDU!"
Topla daha sakin olup öne doğru oynamamız gerekirdi. Çok üretemedik. Bireysel yeteneklerimizi iyi kullanamadık. Bu da bize ders oldu. Buraya gelen taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu bir kaza ve futbolda bu tür kazalar olabiliyor. Önümüzdeki hafta şampiyonluğumuzu ilan etmek için çok daha fazlasını yapacağız" açıklamasını yaptı.
YILDIZLAR YOKLARI OYNADI
Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında skora katkı yapması beklediği Icardi ve Mertens, kötü bir akşam geçirdi.
23 gollü Icardi, rakip kaleye şut bile atamadı. Asist kralı Mertens de Fenerbahçe'nin güçlü orta sahasında kaybolup gitti.
"HAFTAYA BİZ SEVİNECEĞİZ"
Galatasaray'ın savunma oyuncularından Davinson Sanchez, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından "Şampiyon biziz" dedi.
Kolombiyalı stoper, "Zor bir mücadeleydi. Maçı kendimiz zora soktuk. Duran toptan gol buldular. Bizim daha çok kaliteli oyuncumuz var, rakip kaleye daha çok gitmeliydik. Onlar bu galibiyeti kutlasın haftaya biz şampiyonluğu kutlayacağız" dedi.
Rams Park'ı hınca hınç dolduran Galatasaraylı taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle yıkıldı.
Fenerbahçe'nin galip gelmesiyle büyük üzüntü yaşayan taraftarların bazılarının ağlaması kameralara yansıdı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda çifte bayram yaşamak isteyen sarı-kırmızılılar, stattan boynu bükük ayrıldı.
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