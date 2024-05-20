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Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına: Şampiyon biziz!

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası soyunma odasında futbolcularla bir konuşma yaptı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:19
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına: Şampiyon biziz!

Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye evinde 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, futbolcularının yanına koştu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına: Şampiyon biziz!

Posta'nın haberine göre; Soyunma odasında futbolcularını bir hayli üzgün gören Buruk, "Kaldırın başınızı bu ligin şampiyonu biziz" ifadesini kullandı. Başarılı hoca, "Sahada elinizden geleni yaptınız. İyi mücadele ettiniz. Hepinizin emeğinize sağlık. Taraftarımızla birlikte burada şampiyon olmak istiyorduk. Nasip değilmiş ama karaları bağlamaya gerek yok. Konya'da kazanarak 24. lig zaferimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına: Şampiyon biziz!

"BİZE DERS OLDU!"
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, taraftarlardan özür diledi. Buruk, "Maçtan önce oyuncu şunu düşünüyor, 'Maç bitecek, şampiyon olacağız. Bu iş bitti' Belki bunun baskısı veya rahatlığı ortaya çıkıyor. Hem takımın hem de benim performansım iyi değildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına: Şampiyon biziz!

Topla daha sakin olup öne doğru oynamamız gerekirdi. Çok üretemedik. Bireysel yeteneklerimizi iyi kullanamadık. Bu da bize ders oldu. Buraya gelen taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu bir kaza ve futbolda bu tür kazalar olabiliyor. Önümüzdeki hafta şampiyonluğumuzu ilan etmek için çok daha fazlasını yapacağız" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına: Şampiyon biziz!

YILDIZLAR YOKLARI OYNADI
Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında skora katkı yapması beklediği Icardi ve Mertens, kötü bir akşam geçirdi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına: Şampiyon biziz!

23 gollü Icardi, rakip kaleye şut bile atamadı. Asist kralı Mertens de Fenerbahçe'nin güçlü orta sahasında kaybolup gitti.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına: Şampiyon biziz!

"HAFTAYA BİZ SEVİNECEĞİZ"
Galatasaray'ın savunma oyuncularından Davinson Sanchez, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından "Şampiyon biziz" dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına: Şampiyon biziz!

Kolombiyalı stoper, "Zor bir mücadeleydi. Maçı kendimiz zora soktuk. Duran toptan gol buldular. Bizim daha çok kaliteli oyuncumuz var, rakip kaleye daha çok gitmeliydik. Onlar bu galibiyeti kutlasın haftaya biz şampiyonluğu kutlayacağız" dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına: Şampiyon biziz!

Rams Park'ı hınca hınç dolduran Galatasaraylı taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle yıkıldı.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına: Şampiyon biziz!

Fenerbahçe'nin galip gelmesiyle büyük üzüntü yaşayan taraftarların bazılarının ağlaması kameralara yansıdı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda çifte bayram yaşamak isteyen sarı-kırmızılılar, stattan boynu bükük ayrıldı.

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