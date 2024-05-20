Galatasaray'da Okan Buruk'tan futbolcularına: Şampiyon biziz!

Topla daha sakin olup öne doğru oynamamız gerekirdi. Çok üretemedik. Bireysel yeteneklerimizi iyi kullanamadık. Bu da bize ders oldu. Buraya gelen taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu bir kaza ve futbolda bu tür kazalar olabiliyor. Önümüzdeki hafta şampiyonluğumuzu ilan etmek için çok daha fazlasını yapacağız" açıklamasını yaptı.