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Galatasaray 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya geldi. Cimbom'un ev sahibi olduğu dev maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 20:50 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 21:59
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Galatasaray 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Şampiyonluk için mücadele eden iki ekipten, maçı kazanan takım 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

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Kanarya'nın tek golünü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.

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Mücadelenin 21. dakikasında Fenerbahçeli Alexander Djiku kırmızı kart gördü.

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Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 96 puana yükselirken, Galatasaray 99 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

18'inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Fred'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Szymanski'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

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20'nci dakikada sağ taraftan kullanılan taç atışının ardından topla ceza sahası sağ çaprazına kat eden Szymanski'nin uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

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21'inci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında orta sahada Djiku'nun Torreira'ya müdahalesine faul düdüğünü çalan hakem Arda Kardeşler, sarı-lacivertli oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

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35'inci dakikada Ziyech'in sol kanattan kullandığı frikikte altıpas önünde Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

41'inci dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski'nin pasıyla sağ kanattan topla hareketlenen Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı ceza sahası içine koşu yapan Fred'e çıkardı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta gitti.

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Derbide ilk yarı 0-0 sona erdi.

62'nci dakikada çalımlarla ceza sahasına girmek isteyen Fred, topu ayağından açınca araya Köhn girdi. Köhn'ün uzaklaştırmak istediği topa ayak koyan Fred'in müdahalesinde meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

64'üncü dakikada sol kanattan Szymanski'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya Fred dokunmak istedi ancak kalesini terk eden Muslera, açıyı kapatarak topu uzaklaştırmayı başardı.

71'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde Szymanski'nin arka direğe ortasında Köhn'ün ters dokunuşunda meşin yuvarlak kale çizgisi üzerinde Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı. Çağlar'ın dokunuşuyla top ağlara gitti: 0-1.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

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