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Dünyada ilk 10'da

Mertens, 54 lig arasında en iyi 10. ofansif orta saha oyuncusu oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Dünyada ilk 10'da

Sezonun yıldızlarından Dries Mertens, performansıyla dünya listelerine girdi. 37 yaşındaki Belçikalı, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) raporunda en iyi ofansif orta saha oyuncuları arasında yer aldı. Bu sezon 49 maçta 12 gol ve 15 asistle oynayan Mertens, 71.2'lik ratingle 10. sıradan listeye girdi. Zirvede Bayer Leverkusen'in altın çocuğu Florian Wirtz yer alırken diğer isimle şöyle sıralandı: Bellingham (R. Madrid), İsco (Real Betis), Maddison (Tottenham), Fernandes (Manchester), Paqueta (West Ham), Musiala (Münih), Silva (Benfica), Malcolm (Al Hilal).

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