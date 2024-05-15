Galatasaray'da Zaha veda ediyor! Yeni adresi...

ÖNEMLİ BİR GELİR BEKLENİYOR! Galatasaray, bonservissiz transfer ettiği Fildişili futbolcudan önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha ile ilgilendiği ve yönetimin teklifleri değerlendireceği öğrenildi.