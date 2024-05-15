Galatasaray'da Zaha veda ediyor! Yeni adresi...
Son dakika spor haberi: İngiliz ekiplerinden Crystal Palace ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'ın yolunu tutan Wilfried Zaha, beklenen performansı gösteremedi. Sergilediği futbolla hayal kırıklığı yaratan Fildişili futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. Peki Zaha'nın yeni adresi neresi olacak? İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Bu sezon 40 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 10 gol 4 asistlik skor katkısı verdi.
Büyük umutlarla kadroya katılan Wilfried Zaha, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı ve hayal kırıklığı yarattı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, yüksek maaş alan isimlerden biri olan Zaha'ya veda etme kararı aldı.
Yolların ayrılmak istendiği deneyimli kanat oyuncusuna sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.
ÖNEMLİ BİR GELİR BEKLENİYOR!
Galatasaray, bonservissiz transfer ettiği Fildişili futbolcudan önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha ile ilgilendiği ve yönetimin teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Wilfried Zaha'nın Galatasaray'daki sözleşmei 2026 yılında sona erecek.
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