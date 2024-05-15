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Galatasaray'da Zaha veda ediyor! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: İngiliz ekiplerinden Crystal Palace ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'ın yolunu tutan Wilfried Zaha, beklenen performansı gösteremedi. Sergilediği futbolla hayal kırıklığı yaratan Fildişili futbolcuyla yolların ayrılmasına karar verildi. Peki Zaha'nın yeni adresi neresi olacak? İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 13:25
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Galatasaray'da Zaha veda ediyor! Yeni adresi...

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da yeni sezon planlaması yapılmaya başlandı.

Galatasaray'da Zaha veda ediyor! Yeni adresi...

Sarı kırmızılı ekipte, takımdan ayrılacak futbolcular da yavaş yavaş netleşiyor.

Galatasaray'da Zaha veda ediyor! Yeni adresi...

Sezon başında Crystal Palace'dan transfer edilen Wilfried Zaha, beklentilerin altında kaldı.

Galatasaray'da Zaha veda ediyor! Yeni adresi...

Bu sezon 40 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 10 gol 4 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray'da Zaha veda ediyor! Yeni adresi...

Büyük umutlarla kadroya katılan Wilfried Zaha, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı ve hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'da Zaha veda ediyor! Yeni adresi...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, yüksek maaş alan isimlerden biri olan Zaha'ya veda etme kararı aldı.

Galatasaray'da Zaha veda ediyor! Yeni adresi...

Yolların ayrılmak istendiği deneyimli kanat oyuncusuna sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Galatasaray'da Zaha veda ediyor! Yeni adresi...

ÖNEMLİ BİR GELİR BEKLENİYOR!
Galatasaray, bonservissiz transfer ettiği Fildişili futbolcudan önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da Zaha veda ediyor! Yeni adresi...

İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha ile ilgilendiği ve yönetimin teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

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