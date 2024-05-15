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Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer görüşmelerine şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismin peşine düştü. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Aston Villa'yı eleyerek finale yükselen Olympiakos'un yıldızı için harekete geçildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:15
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Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Ligin 36. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Aslan, son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdi.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Cimbom lig yarışındaki puanını 99'a yükseltti.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı kırmızılılar, rakibinin Kayserispor önünde galip gelmesine karşın farkı korudu.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Öte yandan sarı kırmızılılarda ligin bitmesine kısa bir süre kala gözler bir yandan da transfer çalışmalarında.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Dursun Özbek ve kurmayları, yeni sezonda yapılacak transferler için adeta gaza bastı.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Hem scout ekibi hem de menajerlerin oyuncu önerileri üzerine harekete geçildi.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Yönetim geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk ile bir toplantı gerçekleştirmişti.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Yapılan toplantıda transfer planlamaları üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştu.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Bu toplantıda yeni sezonda yapılması hedeflenen transferler net şekilde belirlenmişti.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Yönetimin transferde son 2 sezonda olduğu gibi yine iddialı isimlere yöneleceği kaydedildi.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Dursun Özbek ve kurmaylarının şampiyon olunması ve Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde yaza damga vuracak transferlere imza atmayı hedeflediği bildirildi.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Listesinde birçok önemli futbolcu bulunan sarı kırmızılıların gündemine ise sürpriz bir isim geldi.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Galatasaray'ın bu sezona damga vuran flaş bir yıldızın peşinde olduğu iddia edildi.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Sarı kırmızılıların, UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi yıkan o ismi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Teknik Direktör Okan Buruk'un da transfere onay verdiği vurgulandı.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Galatasaray'ın, hedeflediği o yıldızı Icardi'nin yedeği olarak düşündüğü iler sürüldü.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

İşte Cimbom'un transferdeki gözde ismi...

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

G.SARAY'DAN EL KAABI BOMBASI!

Galatasaray'ın, Olimpiakos forması giyen Ayoub El Kaabi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Sarı kırmızılıların bu sezona damga vuran golcü futbolcu için ilk teması kurduğu öne sürüldü.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Yönetimin, El Kaabi'nin menajeriyle iletişime geçtiği ve kontrat pazarlığı yaptığı iddia edildi.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Faslı forveti çok istediği ve zaman zaman Icardi ile oynatmayı planladığı aktarıldı.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

30 yaşındaki santrforun ise Galatasaray'a gelmeyi istediği kaydedildi.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Cimbom, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan El Kaabi için bonservis ücreti ödemeyecek.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Ancak başarılı oyuncu için belli bir imza parası verilmesi planlanıyor.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

El Kaabi'nin ise yıllık 3.5 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği vurgulandı.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Galatasaraylı idarecilerin bu rakamı düşürmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Bu sezon çok iyi bir performans sergileyen El Kaabi'ye Avrupa'nın önemli kulüplerinin de teklif hazırlığında olduğu bildirildi.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Öte yandan haziran ayı itibariyle serbest konumda olacak El Kaabi'nin, Yunan temsilcisinde kalmayı düşünmediği kaydedildi.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Bunun yanı sıra deneyimli golcünün geleceğinin kısa süre içinde netleşeceği öğrenildi.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Ayoub El Kaabi bu sezon Olimpiakos'ta toplam 43 maça çıktı.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 32 gol attı.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Ayrıca 2 de asist yaptı.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Bir dönem ülkemizde Hatayspor forması giyen El Kaabi, Olimpiakos formasıyla Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlarda önemli performanslar sergilemişti.

Transferde bomba gelişme! Olympiakos'un yıldızı Galatasaray'a

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan golcü oyuncu, kariyerinde Al-Sadd SC, Wydad AC, HB FC ve RS Berkane gibi takımlarda da forma giymişti.

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