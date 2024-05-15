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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Yetkiyi bana genel kurul verdi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, açıklamalarında “Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu bize bana ve arkadaşlarımla bu işleri yapmam için oy birliği ile yetki verdi. Oy birliğinin anlamı çok farklıdır” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:42
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Yetkiyi bana genel kurul verdi!

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylığını açıklayan Dursun Aydın Özbek, Ankara Sanayi Odası'nda Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

"BİZ BU İCRAATIN HESABINI VERECEĞİZ"

Galatasaray'da seçimlerin bayram havasında yaşandığını belirten Başkan Özbek, "Şimdi iki adaylı bir seçime gidiyoruz. Ben de aynı temennideyim. Yani kim hak ediyorsa, Galatasaray'a verdiği hizmette, kim öne geçmişse en iyi hizmeti verecekse onun kazanması, Galatasaray'ın kazanması anlamına gelir. Bir bayram havasında bir seçime gidiyoruz. İki seneden beri icraat yapıyoruz. Biz bu icraatın hesabını vereceğiz. Dolayısıyla bizim için çok önemli. Galatasaray'ın büyümesine destek olacak bir seçim havası olmasını diliyorum. Herkes yapacağı icraat anlatsın, projelerini anlatsın" ifadelerini kullandı.

"FLORYA ARAZİSİNDE ŞU ANDA İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Olağan seçimli genel kurulda başkan adaylığını açıklayan bir diğer isim Süheyl Batum'un Florya'daki arazi hakkında açıklamaları üzerine değerlendirmede bulunan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Florya arazisinde şu anda ihale süreci devam ediyor. Belki bilmedikleri yahut da yapılan tenkitlerin bir kısmı enformasyon, bilgi eksikliğine dayandığını görüyorum. Tabii onlar da iyi niyetle Galatasaray'ın menfaatlerini savunmak istiyorlar. Geldiğimiz durum şu, Florya projesi yani genel kuruldan aldığımız yetki çerçevesinde genel kuruluna aldığımız yetkide noktasından, bir bir ne yazıyorsa o süreçtedir. Şu ana kadar herhangi bir ihale yapılmış değil. Herhangi bir sözleşme imzalanmış değil. Herhangi firmayla mutabakat yapılmış değil. Yani ben bu mesajın üzerine basa basa tekrar söylüyorum. Çünkü yapılan yorumlar, ihale yapıldı. Eksik, ihale yapılmadı. İhale yapılırsa da genel kurulun bize verdiği yetki çerçevesinde yapacağız. Yani buradaki en önemli mesaj şu, Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu bize bana ve arkadaşlarımla bu işleri yapmam için oy birliği ile yetki verdi. Oy birliğinin anlamı çok farklıdır. Bir emaneti taşıyorsunuz Galatasaray Spor Kulübü'nün emanetini. O insanlar size oy birliğiyle bu işi yapmanız için yetki veriyor. Yani mesuliyetiniz yüz bin kat daha artıyor. Biz bu mesuliyetin farkındayız. Dolayısıyla biz santimine kadar ne yetki aldıysak tekraren söylüyorum aynı prosedürü takip ediyoruz. Şu anda o prosedürün içindeyiz. Görüşmelerimizi bu çerçevede yapıyoruz zamanı gelince televizyondan yayınlayacağız. Zamanı gelince ihale komisyonlarına zarflar gidecek. Her şey şeffaf, Galatasaray'a yakışır şekilde yapılır.

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