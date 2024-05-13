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Berkan’dan tarihi gol

Zaferi getiren 26 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 77. lig maçında ilk kez ağları havalandırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 06:50
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Berkan’dan tarihi gol

Dün 2-2'lik beraberlik anlarında sahneye çok sürpriz bir isim çıktı: Berkan Kutlu... Sezon başında Genoa'ya kiralanan ve devre arasında geri dönen başarılı oyuncu, 90. dakikada adeta şampiyonluğu müjdeleyen golü attı. Sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleciyi çaresiz bırakan Berkan, milyonlarca Galatasaray taraftarını sevince boğdu. 3-2'lik zaferi getiren sayının sahibi olan Berkan için bu golün ayrı bir önemi de vardı. Aslan'da daha önce 2 kez kupada ağları sarsan 26 yaşındaki orta saha, ligdeki 76 maçında gol sevinci yaşamamıştı.

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Son dakikada attığı gol için konuşan Berkan, "Çok bekledim bu golü. Bu sezon benim için çok çalkantılıydı. Bu golü burada atmak bütün çalışmaların emeğin meyvesi. Çok mutluyum. Sonuçta bu bir ekip çalışması. Berkan'ı görüyoruz ama arkada koca bir ekip var. Onlara da çok teşekkürler" dedi.

Türk Telekom
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