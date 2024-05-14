GALATASARAY HABERLERİ - Orkestra şefi Dries Mertens! Avrupa'da zirvede yer aldı
İstatistikleri parçalayan Dries Mertens, son 8 haftaya damga vurdu. 5 gol, 9 asistle 14 gole direkt etki eden 37 yaşındaki yıldız, tam 41 kilit pas verdi. Takımını 'Orkestra şefi' gibi yöneterek zirveye taşıdı. Mertens bu sezon yaptığı 15 asistle Avrupa'nın en değerli 10 liginde zirvede yer aldı. | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
2014-2015 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de üst üste 8 maçta asist yapan ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.
49 MAÇTA 27 KEZ TABELAYI DEĞİŞTİRDİ
Süper Lig'de asist krallığı listesinde ilk sırada yer alan Belçikalı oyuncu, gol pası sayısını 15'e çıkarttı. Mertens'in tabela etkisi kadar kilit pas istatistiği de futbolseverleri büyüledi.
37 yaşındaki yıldız, takım arkadaşlarına son 8 haftada tam 41 kilit pas verdi. Sezon genelinde toplam 86 kilit pas veren Mertens, son 8 maçta rakamlarını üçe katlamış oldu.
1.73'ten 5.1 ortalamaya ulaşarak takımının 'Orkestra şefi' oldu. Bu sezon toplam 49 maçta 12 gol, 15 asiste ulaşan 37 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde tam 6 kez bir maçta hem gol hem asist yaptı.
2014-15 sonrası dönemde bir Süper Lig sezonunda en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu oldu.
AVRUPA'DA ZİRVEDE!
Dries Mertens bu sezon yaptığı 15 asistle Avrupa'nın en değerli 10 liginde en fazla asist yapan futbolcu oldu.
MERTENS'İN KARNESİ
Karagümrük: 6 kilit pas (1 gol, 1 asist)
Sivasspor: 2 kilit pas (2 gol, 1 asist)
Adana Demir: 10 kilit pas (2 asist)
Pendikspor: 6 kilit pas (1 gol, 1 asist)
Alanyaspor: 7 kilit pas (1 asist)
Hatayspor: 5 kilit pas (1 asist)
Kasımpaşa: 3 kilit pas (1 gol, 1 asist)
Çaykur Rize: 2 kilit pas (1 asist)
DİĞER