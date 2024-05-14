GALATASARAY HABERLERİ - Orkestra şefi Dries Mertens! Avrupa'da zirvede yer aldı

1.73'ten 5.1 ortalamaya ulaşarak takımının 'Orkestra şefi' oldu. Bu sezon toplam 49 maçta 12 gol, 15 asiste ulaşan 37 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde tam 6 kez bir maçta hem gol hem asist yaptı.

2014-15 sonrası dönemde bir Süper Lig sezonunda en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu oldu.