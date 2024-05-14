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GALATASARAY HABERLERİ - Orkestra şefi Dries Mertens! Avrupa'da zirvede yer aldı

İstatistikleri parçalayan Dries Mertens, son 8 haftaya damga vurdu. 5 gol, 9 asistle 14 gole direkt etki eden 37 yaşındaki yıldız, tam 41 kilit pas verdi. Takımını 'Orkestra şefi' gibi yöneterek zirveye taşıdı. Mertens bu sezon yaptığı 15 asistle Avrupa'nın en değerli 10 liginde zirvede yer aldı. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 15:43
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GALATASARAY HABERLERİ - Orkestra şefi Dries Mertens! Avrupa'da zirvede yer aldı

Dries Mertens... Galatasaray'ın 24. şampiyonluk yürüyüşünün en önemli aktörü... 37 yaşındaki yıldız, 'kulübe gücü' olarak düşünüldüğü sezona adeta imzasını atıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Orkestra şefi Dries Mertens! Avrupa'da zirvede yer aldı

Ligin son düzlüğünde sazı eline alınan tecrübeli futbolcu, Çaykur Rizespor maçında yaptığı asistle şampiyonluk modunu açtı. Ardından Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarını boş geçmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Orkestra şefi Dries Mertens! Avrupa'da zirvede yer aldı

Süper Lig'deki son 8 maçın tamamında skoru değiştiren tecrübeli oyuncu, 5 gol ve 9 asistle 14 kez tabelaya direkt etki etti. Ligde 34 maçta 9 gol, 15 asiste ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Orkestra şefi Dries Mertens! Avrupa'da zirvede yer aldı

2014-2015 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de üst üste 8 maçta asist yapan ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Orkestra şefi Dries Mertens! Avrupa'da zirvede yer aldı

49 MAÇTA 27 KEZ TABELAYI DEĞİŞTİRDİ

Süper Lig'de asist krallığı listesinde ilk sırada yer alan Belçikalı oyuncu, gol pası sayısını 15'e çıkarttı. Mertens'in tabela etkisi kadar kilit pas istatistiği de futbolseverleri büyüledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Orkestra şefi Dries Mertens! Avrupa'da zirvede yer aldı

37 yaşındaki yıldız, takım arkadaşlarına son 8 haftada tam 41 kilit pas verdi. Sezon genelinde toplam 86 kilit pas veren Mertens, son 8 maçta rakamlarını üçe katlamış oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Orkestra şefi Dries Mertens! Avrupa'da zirvede yer aldı

1.73'ten 5.1 ortalamaya ulaşarak takımının 'Orkestra şefi' oldu. Bu sezon toplam 49 maçta 12 gol, 15 asiste ulaşan 37 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde tam 6 kez bir maçta hem gol hem asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Orkestra şefi Dries Mertens! Avrupa'da zirvede yer aldı

2014-15 sonrası dönemde bir Süper Lig sezonunda en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Orkestra şefi Dries Mertens! Avrupa'da zirvede yer aldı

AVRUPA'DA ZİRVEDE!

Dries Mertens bu sezon yaptığı 15 asistle Avrupa'nın en değerli 10 liginde en fazla asist yapan futbolcu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Orkestra şefi Dries Mertens! Avrupa'da zirvede yer aldı

MERTENS'İN KARNESİ

Karagümrük: 6 kilit pas (1 gol, 1 asist)
Sivasspor: 2 kilit pas (2 gol, 1 asist)
Adana Demir: 10 kilit pas (2 asist)
Pendikspor: 6 kilit pas (1 gol, 1 asist)
Alanyaspor: 7 kilit pas (1 asist)
Hatayspor: 5 kilit pas (1 asist)
Kasımpaşa: 3 kilit pas (1 gol, 1 asist)
Çaykur Rize: 2 kilit pas (1 asist)

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