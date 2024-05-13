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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! İspanyol basını duyurdu

Süper Lig'de sezonu zirvede bitirmeye çok yakın olan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfer çalışmalarında. Listesinde iddialı isimler bulunan sarı kırmızılılardan gündem yaratacak bir hamle geldi. İspanyol basını, Cimbom'un transferdeki ilk bombasını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:47
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! İspanyol basını duyurdu

Trendyol Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü de mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! İspanyol basını duyurdu

Yeni sezon öncesi Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılıların hedefindeki yıldız ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! İspanyol basını duyurdu

Fichajes'in haberine göre Galatasaray, bonservisi Manchester United'da bulunan Donny van de Beek'i listesine aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! İspanyol basını duyurdu

Haberde sarı-kırmızılıların, Hollandalı yıldızı ikna etmek için takımda kilit oyuncu rolü verileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! İspanyol basını duyurdu

Öte yandan transferde Galatasaray'a Inter ve Real Sociedad'ın da rakip olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! İspanyol basını duyurdu

Galatasaray sezon başında da yıldız isimle ilgilenmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! İspanyol basını duyurdu

Ancak yapılan görüşmelerde istenilen yol katedilememişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! İspanyol basını duyurdu

Eintracht Frankfurt'ta kiralık olarak forma giyen Donny van de Beek, kariyerine Ajax altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! İspanyol basını duyurdu

27 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında 39 milyon Euro karşılığında Hollanda ekibinde Kırmızı Şeytanlar'a transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! İspanyol basını duyurdu

İngiliz devinde istenilen performansı veremeyen Donny van de Beek, kiralık olarak katıldığı Everton'da da beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! İspanyol basını duyurdu

Hollandalı oyuncunun İngiliz devi ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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