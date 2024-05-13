TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! İspanyol basını duyurdu
Süper Lig'de sezonu zirvede bitirmeye çok yakın olan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfer çalışmalarında. Listesinde iddialı isimler bulunan sarı kırmızılılardan gündem yaratacak bir hamle geldi. İspanyol basını, Cimbom'un transferdeki ilk bombasını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Haberde sarı-kırmızılıların, Hollandalı yıldızı ikna etmek için takımda kilit oyuncu rolü verileceği belirtildi.
Öte yandan transferde Galatasaray'a Inter ve Real Sociedad'ın da rakip olduğu ifade edildi.
Galatasaray sezon başında da yıldız isimle ilgilenmişti.
Ancak yapılan görüşmelerde istenilen yol katedilememişti.
Eintracht Frankfurt'ta kiralık olarak forma giyen Donny van de Beek, kariyerine Ajax altyapısında başladı.
27 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında 39 milyon Euro karşılığında Hollanda ekibinde Kırmızı Şeytanlar'a transfer oldu.
İngiliz devinde istenilen performansı veremeyen Donny van de Beek, kiralık olarak katıldığı Everton'da da beklentileri karşılayamadı.
Hollandalı oyuncunun İngiliz devi ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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