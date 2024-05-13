Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den yeni sezon transfer bombası! Galatasaray'a çalım...

Fenerbahçe'den yeni sezon transfer bombası! Galatasaray'a çalım...

Son dakika FB haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız futbolcuyu kadrosuna katma hedefinde... Peki, bu isim kim? İşte transfer ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:48
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Fenerbahçe'den yeni sezon transfer bombası! Galatasaray'a çalım...

Sarı lacivertlilerde bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan ve performans düşüklüğü yaşayan isimlerle yeni sezonda yola devam edilmeyecek. Bu kapsamda da gidenlerin yerlerini yenileri alacak.

Fenerbahçe'den yeni sezon transfer bombası! Galatasaray'a çalım...

Sezona başarılı bir giriş yapan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile rakibi Galatasaray'ın gerisine düşen Fenerbahçe, hiç zaman kaybetmeden önümüzdeki sezonun transfer listesini şimdiden hazırlıyor.

Fenerbahçe'den yeni sezon transfer bombası! Galatasaray'a çalım...

Mevcut isimlerden memnun olmayan bununla da birlikte orta saha hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, belirlediği isimler için kulüplerine transfer ve ilgi mektupları göndererek oyuncuların şartlarını sormaya başladı.

Fenerbahçe'den yeni sezon transfer bombası! Galatasaray'a çalım...

Yeni sezonda gol ve asist beklentilerini karşılayacak ve skora katkı yapan hücuma dönük bir 8 numara isteyen teknik ekip, gözlemcilerin raporlarını bir araya getirerek doğru isim için resmi hamleyi yapacak.

Fenerbahçe'den yeni sezon transfer bombası! Galatasaray'a çalım...

Diğer yandan rakibi Galatasaray'ın da başarısını getiren kadroyu alt edecek isimleri özellikle belirleyen Fenerbahçe'de bu anlamdaki çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Fenerbahçe'den yeni sezon transfer bombası! Galatasaray'a çalım...

Peki, onlarca isim arasından seçilen ve aynı zamanda takımındaki çift haneli asist ve gol sayılarına ulaşan bu futbolcu kim?

Fenerbahçe'den yeni sezon transfer bombası! Galatasaray'a çalım...

Sarı-Lacivertliler, Celtic'ten, 23 yaşındaki genç futbolcu Matt O'Riley'i takibbe aldı. Bu sezon İskoçya Premiersip ekibi Celtic'le 46 maça çıkan Danimarkalı orta saha, 16 gol, 17 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den yeni sezon transfer bombası! Galatasaray'a çalım...

Matt O'Riley, merkez orta saha hattının yanı sıra on numara ve ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor. Fulham altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncunun Celtic'le Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den yeni sezon transfer bombası! Galatasaray'a çalım...

1.89 boyundaki Matt O'Riley'in güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. 23 yaşındaki orta saha, Celtic'le Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta görev alırken takımına 3 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'den yeni sezon transfer bombası! Galatasaray'a çalım...

G.SARAY'IN DA RADARINDA

Danimarkalı oyuncu ile Galatasaray da yakından ilgileniyor ve tüm maçlarını takip ediyor. Oyuncunun istikrarlı oluşu ve skora katkı yapma özellikleri sarı kırmızılı ekibin iştahını kabartıyor.

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