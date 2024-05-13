Fenerbahçe'den yeni sezon transfer bombası! Galatasaray'a çalım...

Yeni sezonda gol ve asist beklentilerini karşılayacak ve skora katkı yapan hücuma dönük bir 8 numara isteyen teknik ekip, gözlemcilerin raporlarını bir araya getirerek doğru isim için resmi hamleyi yapacak.

Diğer yandan rakibi Galatasaray'ın da başarısını getiren kadroyu alt edecek isimleri özellikle belirleyen Fenerbahçe'de bu anlamdaki çalışmalar titizlikle yürütülüyor.