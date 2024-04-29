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Rekorla şampiyonluğa

Aslan, tarihi sezonu 105 puanla taçlandırmak istiyor. Ligde istatistikleri parçalayarak 93 puan alan Galatasaray'da gözler artık son dört maça çevrildi. Okan Buruk, " Alınacak 12 puan var. Konsantrasyonunuzu asla elden bırakmayın" diyerek takımını motive ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 07:10
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Rekorla şampiyonluğa

Süper Lig'de bu sezon kırılmadık rekor bırakmayan Galatasaray, tarihi bir şampiyonluk yaşamak için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, son olarak Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek 93 puana ulaştı. Galatasaray tarihindeki en yüksek puana sahip olan Okan Buruk, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye ait olan rekoru ise egale etmiş durumda. Üst üste ikinci şampiyonluğuna ilerleyen tecrübeli hoca, gelecek hafta Sivasspor karşısında kazanırsa bir kez daha tarih yazacak. Buruk, henüz lig bitmeden en fazla puan toplayan takım rekorunu ele geçirecek.

BURUK İLKİ BAŞARACAK

Son dört haftaya 4 puan farkla lider giren sarı-kırmızılı ekibin patronu Buruk tüm hesaplarını maç maç yapıyor. Oyuncularıyla sık sık toplantı gerçekleştiren başarılı hoca, 'Konsantrasyon' vurgusunu ihmal etmiyor. Ortada 4 maçta alınacak 12 puan olduğunu belirten Buruk, "Konsantrasyonu bir an olsun elden bırakmayın. Önce Sivasspor maçına odaklanın" ifadeleriyle takımını motive ediyor. 15'te 15 ile en uzun seriye sahip olan Buruk, 4 maçı da alarak ligin ikinci yarısında kayıp yaşamayan ve 105 puanla tarihe geçen isim olmayı da hedefliyor.

3 MAÇTA 7 PUANA BİTİRİYOR

Sarı-kırmızılılar, kalan dört haftada Sivas, Karagümrük (d), F.Bahçe ve Konya (d) ile karşılaşacak. Cimbom, takipçisi F.Bahçe'nin kayıp yaşamaması halinde ilk 3 maçtan 7 puan çıkartırsa işi son hafta oynanacak Konya deplasmanına bırakmadan mutlu sona ulaşacak. Aslan'ın takılması halinde puan hesapları yeniden yapılacak.

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