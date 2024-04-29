Büyük rekabet

Galatasaray sezon başında Zaha, Ziyech ve Tete gibi isimleri alarak kanat bölgesini güçlendirmişti. Fakat sezon içinde Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ikilisi formayı aldı. Son haftalarda ise formu düşen Kerem'in yerine Hakim Ziyech forma giymeye başladı. Faslı yıldızın form tutması Okan Buruk'u son derece mutlu etti. Tecrübeli hocanın son 4 haftaya girilirken kanat rotasyonunda alternatifleri arttı. Rekabetin oyunculara olumlu yansıyacağını düşünen Buruk, Sivasspor maçında da Ziyech'i kullanmayı düşünüyor. Tecrübeli hoca, kesin kararını ise bu hafta yapılacak idmanların ardından netleştirecek.