Zaha neden kadroda yok? Okan Buruk açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ZOR BİR MAÇ

"Adana Demirspor'a baktığınızda büyük bir değişim içerisine girdiler. Yeni yeni oturan bir takım. Ortada bir durumda ama iç saha performansı ve seyircisiyle bütünleşen bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor. Moralli ve lider olarak buraya geldik. Oyun ve oyuncu gücümüz önemli. Bunu devam ettirmek istiyoruz."

KAZANARAK DÖNMEK İSTİYORUZ

"2 haftadır aynı 11'le devam ediyoruz. Amacımız kazanmak ve puan farkını yukarıya doğru çekebilmek. Kazanarak dönmek istiyoruz. Önemli olan kendi işimizi en doğru şekilde yapmak. Kazanarak buradan ayrılmak istiyoruz"

ZAHA'NIN AĞRILARI OLDU

"Zaha'nın çarşamba günü yapılan idmanda ağrıları oldu, perşembe günü antrenmana çıkamadı. Bugün bizimle beraber değil, ağrıları olduğu için onu İstanbul'da bıraktık."