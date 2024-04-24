Galatasaray'dan özel karar! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, şampiyonluk modunu açtı. Sarı-kırmızılı yönetim, 34. haftasında deplasmanda oynanacak Yukatel Adana Demirspor maçı için özel bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 09:37 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 09:38
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Galatasaray bu sonuçla puanını 90'a çıkarak liderliğini sürdürürken, bu sezonki 17. yenilgisini alan Pendikspor 30 puanda kaldı.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.
Galatasaray'da Fenerbahçe ile puan farkının açılması sonrası şampiyonluk havasına girildi.
Buna karşın işi sıkı tutan ve şampiyonluğa konsantre olan sarı-kırmızılılarda, Pendikspor maçı sonrası futbolculara izin verilmedi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, zorlu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Okan Buruk da idman sırasında futbolculara sık sık konsantrasyon uyarısında bulundu.
ADANA DEMİRSPOR MAÇINA ÖZEL PRİM
Bu süreçte Galatasaray yönetimi de taşın altına elini koydu.
Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı idareciler, Adana Demirspor maçına özel galibiyet primi kararı aldı.
Yukatel Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, 26 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.
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