Haberler Galatasaray Galatasaray'dan özel karar! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Galatasaray'dan özel karar! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, şampiyonluk modunu açtı. Sarı-kırmızılı yönetim, 34. haftasında deplasmanda oynanacak Yukatel Adana Demirspor maçı için özel bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 09:37 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 09:38
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan özel karar! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı.

Galatasaray'dan özel karar! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 4-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray'dan özel karar! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Aslan'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (p) kaydetti. Pendikspor'un tek golüyse Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Galatasaray'dan özel karar! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Galatasaray bu sonuçla puanını 90'a çıkarak liderliğini sürdürürken, bu sezonki 17. yenilgisini alan Pendikspor 30 puanda kaldı.

Galatasaray'dan özel karar! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Galatasaray'dan özel karar! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Galatasaray'da Fenerbahçe ile puan farkının açılması sonrası şampiyonluk havasına girildi.

Galatasaray'dan özel karar! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Buna karşın işi sıkı tutan ve şampiyonluğa konsantre olan sarı-kırmızılılarda, Pendikspor maçı sonrası futbolculara izin verilmedi.

Galatasaray'dan özel karar! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'dan özel karar! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Teknik direktör Okan Buruk da idman sırasında futbolculara sık sık konsantrasyon uyarısında bulundu.

Galatasaray'dan özel karar! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

ADANA DEMİRSPOR MAÇINA ÖZEL PRİM

Bu süreçte Galatasaray yönetimi de taşın altına elini koydu.

Galatasaray'dan özel karar! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı idareciler, Adana Demirspor maçına özel galibiyet primi kararı aldı.

Galatasaray'dan özel karar! Adana Demirspor maçı kazanılırsa...

Yukatel Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki mücadele, 26 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.

DİĞER
24 NİSAN MAÇ TAKVİMİ yayınlandı: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Erdoğan Külliye'de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i kabul edecek! Masada hangi konular var?
Cimbom'dan ses getirecek transfer! ManU'nun yıldızı geliyor
F.Bahçe'de büyük isyan! Sesleri koridorda yankılandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'a yeni Boey İtalya'dan! Transfer...
Cimbom'dan ses getirecek transfer! ManU'nun yıldızı geliyor
atv CANLI İZLE 📺
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Krizi getiren detay! Dzeko ve Kartal... Krizi getiren detay! Dzeko ve Kartal... 10:17
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı ne zaman? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı ne zaman? 10:07
Cimbom'dan ses getirecek transfer! ManU'nun yıldızı geliyor Cimbom'dan ses getirecek transfer! ManU'nun yıldızı geliyor 10:00
Yönetimden özel karar! A. Demir maçı kazanılırsa... Yönetimden özel karar! A. Demir maçı kazanılırsa... 09:37
Dış basında F.Bahçe yankıları! "Şampiyonluk hayali..." Dış basında F.Bahçe yankıları! "Şampiyonluk hayali..." 09:36
F.Bahçe'de büyük isyan! Sesleri koridorda yankılandı F.Bahçe'de büyük isyan! Sesleri koridorda yankılandı 09:09
Daha Eski
Ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata" Ülkesinde gündem oldu! "Skandal hata" 08:26
Sert eleştiri! "Neredeyse turu veriyordu" Sert eleştiri! "Neredeyse turu veriyordu" 07:16
Ankara'da kazanan çıkmadı! Ankara'da kazanan çıkmadı! 00:52
VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor - F.Bahçe maçı... VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor - F.Bahçe maçı... 00:52
Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü Batshuayi'ye flaş talip! Menajeriyle görüşüldü 00:52
Serie A şampiyonu oldu! Inter'in yıldızı Galatasaray'a geliyor Serie A şampiyonu oldu! Inter'in yıldızı Galatasaray'a geliyor 00:52