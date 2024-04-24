Galatasaray'da Okan Buruk dünyaca ünlü hocaları solladı! İşte o liste
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımın başında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Rekor üstüne rekor kıran deneyimli hoca, yakaladığı puan ortalamasıyla Avrupa'nın zirvesine oturdu. Peş peşe seri galibiyetlerle takımı liderlikte tutan Okan Buruk, dünyaca ünlü hocaları geride bıraktı. İşte o liste...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 13:22 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 13:22
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10- Jurgen Klopp / Liverpool / 2.07 puan ortalaması
9- Arne Slot / Feyenoord / 2.13 puan ortalaması
8- Simone Inzaghi / Inter / 2.17 puan ortalaması
7- Xabi Alonso / Leverkusen / 2.22 puan ortalaması
6 - Ruben Amorim / Sporting / 2.25 puan ortalaması
5- Carlo Ancelotti / Real Madrid / 2.27 puan ortalaması
4- Conceiçao / Porto / 2.29 puan ortalaması
3- Roger Schmidt / Benfica / 2.30 puan ortalaması
2- Pep Guardiola / Manchester City 2.34 puan ortalaması
1- OKAN BURUK / GALATASARAY / 2.41 puan ortalaması
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