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Galatasaray'da Okan Buruk dünyaca ünlü hocaları solladı! İşte o liste

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımın başında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Rekor üstüne rekor kıran deneyimli hoca, yakaladığı puan ortalamasıyla Avrupa'nın zirvesine oturdu. Peş peşe seri galibiyetlerle takımı liderlikte tutan Okan Buruk, dünyaca ünlü hocaları geride bıraktı. İşte o liste...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 13:22 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 13:22
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Galatasaray'da Okan Buruk dünyaca ünlü hocaları solladı! İşte o liste

Galatasaray'da üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Okan Buruk başarılı performansıyla da istatistikleri alt üst ediyor.

Galatasaray'da Okan Buruk dünyaca ünlü hocaları solladı! İşte o liste

Başarılı çalıştırıcı, Avrupa'nın 10 büyük liginde 1 sezondan fazla takım çalıştıran aktif teknik direktörler arasında yakaladığı puan ortalamasıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk dünyaca ünlü hocaları solladı! İşte o liste

Takvim'in haberine göre; Dünyaca ünlü hocaları geride bırakan Okan Buruk, birçok ismi arkasında bırakarak zirvede yer aldı.

İşte o sıralama...

Galatasaray'da Okan Buruk dünyaca ünlü hocaları solladı! İşte o liste

10- Jurgen Klopp / Liverpool / 2.07 puan ortalaması

Galatasaray'da Okan Buruk dünyaca ünlü hocaları solladı! İşte o liste

9- Arne Slot / Feyenoord / 2.13 puan ortalaması

Galatasaray'da Okan Buruk dünyaca ünlü hocaları solladı! İşte o liste

8- Simone Inzaghi / Inter / 2.17 puan ortalaması

Galatasaray'da Okan Buruk dünyaca ünlü hocaları solladı! İşte o liste

7- Xabi Alonso / Leverkusen / 2.22 puan ortalaması

Galatasaray'da Okan Buruk dünyaca ünlü hocaları solladı! İşte o liste

6 - Ruben Amorim / Sporting / 2.25 puan ortalaması

Galatasaray'da Okan Buruk dünyaca ünlü hocaları solladı! İşte o liste

5- Carlo Ancelotti / Real Madrid / 2.27 puan ortalaması

Galatasaray'da Okan Buruk dünyaca ünlü hocaları solladı! İşte o liste

4- Conceiçao / Porto / 2.29 puan ortalaması

Galatasaray'da Okan Buruk dünyaca ünlü hocaları solladı! İşte o liste

3- Roger Schmidt / Benfica / 2.30 puan ortalaması

Galatasaray'da Okan Buruk dünyaca ünlü hocaları solladı! İşte o liste

2- Pep Guardiola / Manchester City 2.34 puan ortalaması

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