Galatasaray'da Okan Buruk dünyaca ünlü hocaları solladı! İşte o liste

Galatasaray'da üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Okan Buruk başarılı performansıyla da istatistikleri alt üst ediyor.

Takvim'in haberine göre; Dünyaca ünlü hocaları geride bırakan Okan Buruk, birçok ismi arkasında bırakarak zirvede yer aldı. İşte o sıralama...