Okan Buruk: Mayıslar bizimdir!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

İyi bir takım Pendikspor. Performanslarına bakacak olursanız, maçın içinde bizi çok zorladılar. 1-0, 2-0 sonrası, ikinci yarı başı, 3-0, 3-1 olduğunda bile rakibin üstümüze geldiğini, zaman zaman zor durumlara düştüğümüzü, pozisyonlar verdiğimizi gördük. Burada biraz daha ikinci yarı başlangıcımız daha önde olabilirdi. İlk yarıda zaman zaman savunmacılarımız arkaya çekildi. Bunun nedenlerinden biri Pendikspor'un ligin en iyi hücum hatlarında birine sahip olması. Rakibimiz genel olarak iyi oynadı. Savunma zaaflarını biliyorduk, buna yönelik planlarımız vardı. İkinci yarı daha erken goller bulup daha yüksek bir skora ulaşabilirdik. Her maç çok önemli. Sona doğru gittikçe maçlar zorlaşıyor. Pendikspor düşme hattında. Alanyaspor, Avrupa hayalleri olan bir takım. Hem bizim hem rakiplerimiz için zor oluyor. Yine Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılaşacak. Sivasspor, Avrupa yolunda bir takım. Bir sonraki maç Adana Demirspor ile oynayacağız. Her takımın bir hikayesi var ve direnç ortaya çıkıyor. Skor sevindirici bizim için. Başlayan, devam eden her oyuncuya teşekkürler. Oynatamadıklarım da oldu. Zor bir dönemdeyiz. Kadromuz çok iyi. Tüm oyuncularım oynayabilecek seviyede. Açıkçası bu konuda zorlanıyorum. Başlayan, giren, girmeyen... Yedek kaldığı için, oynayamadığı için üzülenler oluyor. Bu çok zor benim için. Tek hedefimiz Galatasaray'ın şampiyonluğu. Daha iyi ve daha güçlü şekilde, tüm takımın katkı verdiği bir dönem geçireceğiz. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımız yine muhteşemdi. İç sahadaki en önemli gücümüz taraftar ve onların desteği. Bu anlamda yine güzel bir gece oldu.

Hep kazanmak için çıkıyoruz, kazanmak zorundayız. Son 2 sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligdeki çekişmesi, puan ortalaması, rekorları kırdırtıyor. Biz de hep kazanmak zorundayız. İç saha maçlarımız ve kazandıklarımıza bakınca rekorlar geliyor. Hiçbirini düşünerek yapmıyoruz. Sadece maçları kazanmaya çalışıyoruz. Puan durumunda önde olmak istiyoruz. Tekrar şampiyon olmak istiyoruz. Mayıs yaklaştı. Mayıslar bizimdir, kafamızdaki hayalimizdeki oyuncularımızla yaşadığımız şey... Ben de bu takımın başında olduğum için adım geçiyor. Biz Galatasaray olarak başarının içerisindeyiz. Önemli olan tabii ki şampiyonluk!

Çok önemli oyuncular... Saha içi ve saha dışı destek oluyorlar. Galatasaray'ı çok kabul ettiler, benimsediler. Icardi ve Mertens aslında sadece Galatasaraylılar değil tüm futbolseverler çok seviyor. Türk futboluna önemli bir marka değeri getirdi. Çok değerli kılıyorlar. Icardi'nin arka adalesinde bir ağrısı vardı. Ona teşekkür etmek gerek. İnsanların ne kadar ona sevgisi varsa, bunların hepsini hak ediyor. Ağrısına rağmen antrenmana çıktı. Bizimle oldu yine. Son 10-15 dakika çıkarma nedenin, bir depar atar vs. olumsuz etki etmemesi. Golü de düşünüyoruz. Fenerbahçe ile aramızda puanın dışında averaj sayısı var. Kapatmak için uğraşımız var. Mauro'yu çıkarma nedenim, ağrıları nedeniyle idmanlarda olmadı ama sahada oldu. Mertens çok değerli biri. Çok önemli işler yapıyor. Top rakipteyken de baskı yapıyor. Benim de oyunculuğumda istediğim, uyguladığım şeylerdi. Mertens'in performansı da çok önemli.