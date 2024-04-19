Haberler Galatasaray Yıldızlar parlıyor

Yıldızlar parlıyor

Şampiyonluğu kovalayan Cimbom’un oyuncuları değerlerini katlamaya devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yıldızlar parlıyor

G.Saray yarıştığı kulvarlarda adeta bir yıldız gibi parlarken oyuncularını da parlatıyor. Sarı-kırmızılı takımda piyasa değerleri önemli artış gösteriyor. Boey'i devre arasında 35 milyon euro'ya Bayern Münih'e satarak sükse yapan Aslan'da eldeki yıldızların artış oranı ise dikkat çekiyor. 24 Erzincan'dan 200 bin euro değeri varken gelen Kerem Aktürkoğlu, 17 milyon euro'luk etikete sahip oldu.

BAY 13 KATINA ÇIKTI

1 milyon euro değeri bulunurken Keçiörengücü'nde keşfedilen Barış Alper Yılmaz ise değerini 13'e katladı. Victor Nelsson'un piyasa değeri 3.5 milyon euro'yken 15 milyon euro'ya; Abdülkerim de 5 milyon euro'dan 9.5 milyon euro'ya çıktı. Bu oyuncuları şu anki piyasanın oldukça altına transfer eden Aslan, sezon sonunda ayrılık halinde kasasını dolduracak. Savaş ÇORLU

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe elendi, taraftar çıldırdı! İsmail Kartal'a şok tepki...
CANLI TAKİP | İsrail'den misilleme: İran'da patlama sesleri duyuluyor
F.Bahçe'de gündem yeniden Martial!
G.Saray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünya yıldızı geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!
Galatasaray para basacak! 7 isimden dev gelir...
Canlı döviz ve altın kuru takibi!
MAGNUM'DAN İLK AÇIKLAMA!
TEKNOFEST 2024 ne zaman, hangi ay?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! 01:35
Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması 01:35
Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! 01:29
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! 01:20
Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 01:20
İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! 01:20
Daha Eski
Marsilya penaltılarda turladı! Marsilya penaltılarda turladı! 01:20
B. Leverkusen İngiltere'de turladı! B. Leverkusen İngiltere'de turladı! 01:20
Liverpool'dan buruk galibiyet! Liverpool'dan buruk galibiyet! 01:20
Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 01:19
İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! 01:16
Marsilya penaltılarda turladı! Marsilya penaltılarda turladı! 01:15