Yıldızlar parlıyor

G.Saray yarıştığı kulvarlarda adeta bir yıldız gibi parlarken oyuncularını da parlatıyor. Sarı-kırmızılı takımda piyasa değerleri önemli artış gösteriyor. Boey'i devre arasında 35 milyon euro'ya Bayern Münih'e satarak sükse yapan Aslan'da eldeki yıldızların artış oranı ise dikkat çekiyor. 24 Erzincan'dan 200 bin euro değeri varken gelen Kerem Aktürkoğlu, 17 milyon euro'luk etikete sahip oldu.

BAY 13 KATINA ÇIKTI

1 milyon euro değeri bulunurken Keçiörengücü'nde keşfedilen Barış Alper Yılmaz ise değerini 13'e katladı. Victor Nelsson'un piyasa değeri 3.5 milyon euro'yken 15 milyon euro'ya; Abdülkerim de 5 milyon euro'dan 9.5 milyon euro'ya çıktı. Bu oyuncuları şu anki piyasanın oldukça altına transfer eden Aslan, sezon sonunda ayrılık halinde kasasını dolduracak. Savaş ÇORLU