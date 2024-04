Hakan'dan geri adım

Hakan Çalhanoğlu, CBS Sports Golazo'ya verdiği röportajda 'Kendimi Galatasaray'da oynarken hayal etmiyorum' sözlerine açıklık getirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki çeken İnter'in yıldızı, "Ben her zaman dürüstlüğe önem verdim ve Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım. Benim en büyük temennim ülke futbolunda herkesin bir araya gelip futbolumuzun seviyesini yukarı çekmesi. Çünkü bu yaşanların tek zararının kendimize olduğu ortada. Eğer futbolumuzu hak ettiği yere getirirsek zaten Dünya üzerindeki her futbolcu Türkiye'de oynamak isteyecektir, genç yaşlarında dahil" dedi.