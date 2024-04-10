Daha iyisi yok

Süper Kupa'da 49. saniyede attığı golle tarihe geçen Mauro İcardi, bu sezon 40 maçta 25 gole ulaştı. Geçen sezonu sollayan Arjantinli forvet, ayrıca 10 asiste imza attı. Toplamda 35 gole direkt etki eden 31 yaşındaki oyuncu, böylece kariyer rekorunu kırdı. İcardi, 2014-15 ve 2016- 17 sezonlarında İnter formasıyla 27 gol, 7 asist ve 26 gol, 8 asistle toplam 34 gole etki etmeyi başarmıştı. Ligde bitime 7 hafta kala bu sayıyı geride bırakan Tangocu, skor anlamında kariyerinin zirvesine çıktı. İcardi'nin yeni hedefinde ise 29 gol attığı 2017-18 sezonunu geride bırakmak var. Yıldız oyuncu, kalan 7 maçta 5 gol atarsa o rekoru da kıracak.