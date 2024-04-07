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Dursun Özbek'ten tarihi ziyaret

Fenerbahçe ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gelen Başkan Dursun Özbek, Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Dursun Özbek'ten tarihi ziyaret

Fenerbahçe ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gelen Başkan Dursun Özbek, Göbeklitepe'yi ziyaret etti. "Tarihin sıfır noktası" olarak değerlendirilen yerde, Özbek'e eşi Mesude Özbek, gelini Gözde Özbek, torunları Hasan ve Zeynep Özbek eşlik etti. Mihmandar eşliğinde, kazı çalışmaları ve arkeolojik eserlere dair bilgiler alan Özbek, ailesiyle burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAYRAMI YAŞAYALIM

Dursun Özbek ezeli rakibi F.Bahçe'ye bir kez daha çağrı yaptı: "Bu derbinin bu olaylarla anılmamasını, bir bayram şenliği havasında geçmesini umut ediyorum. Keşke onlar da burada olsa ve kanaat önderleri olarak milletimize vereceğimiz mesajı Urfa'dan verebilsek."

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