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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Hırvat maestro! Okan Buruk onay verdi

Son dakika spor haberi: 10 numaraya takviye planlayan Galatasaray, Rijeka’nın Hırvat yıldızı Niko Jankovic’i gözüne kestirdi. Scout ekiplerinin önerdiği yıldıza Okan Buruk’un da onay verdiği ve gelecek sezon hamle yapılabileceği belirlendi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Hırvat maestro! Okan Buruk onay verdi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden hız veren Galatasaray, önemli yıldızları listesine aldı.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Hırvat maestro! Okan Buruk onay verdi

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom'da genç oyunculara ayrı bir önem veriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Hırvat maestro! Okan Buruk onay verdi

Hakim Ziyech'ten yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, gözünü 10 numara bölgesine çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Hırvat maestro! Okan Buruk onay verdi

Takvim'in haberine göre; Transferde düğmeye basan yönetim, Hırvat ekibi Rijeka'dan Niko Jankovic'i listesine ekledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Hırvat maestro! Okan Buruk onay verdi

SCOUT EKİBİ ÖNERİYİ YAPTI
Avrupa'nın dört bir yanını inceleyen ve G.Saray'ın scout ekipleri, 22 yaşındaki Hırvat oyuncuyu detaylıca araştırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Hırvat maestro! Okan Buruk onay verdi

Daha sonra Niko Jankovic'in Okan Buruk'a da sunulduğu ve teknik heyetin de genç yıldız için pozitif dönüş yaptığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Hırvat maestro! Okan Buruk onay verdi

Scoutlar ve teknik heyetin ortak kararıyla yönetime de transfer için olumlu bir rapor gittiği ve gelecek sezon için Jankovic için hamle olabileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Hırvat maestro! Okan Buruk onay verdi

17 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
10 numara, sol açık ve ihtiyaca göre ön libero da oynayabilen 1.86 boyundaki futbolcu, bu sezon toplamda 32 maçta 10 gol, 7 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Hırvat maestro! Okan Buruk onay verdi

2026'ya kadar kontratı olan yıldıza 3 milyon Euro değer biçiliyor.

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