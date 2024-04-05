TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Hırvat maestro! Okan Buruk onay verdi
Son dakika spor haberi: 10 numaraya takviye planlayan Galatasaray, Rijeka’nın Hırvat yıldızı Niko Jankovic’i gözüne kestirdi. Scout ekiplerinin önerdiği yıldıza Okan Buruk’un da onay verdiği ve gelecek sezon hamle yapılabileceği belirlendi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom'da genç oyunculara ayrı bir önem veriliyor.
Hakim Ziyech'ten yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, gözünü 10 numara bölgesine çevirdi.
Takvim'in haberine göre; Transferde düğmeye basan yönetim, Hırvat ekibi Rijeka'dan Niko Jankovic'i listesine ekledi.
SCOUT EKİBİ ÖNERİYİ YAPTI
Avrupa'nın dört bir yanını inceleyen ve G.Saray'ın scout ekipleri, 22 yaşındaki Hırvat oyuncuyu detaylıca araştırdı.
Daha sonra Niko Jankovic'in Okan Buruk'a da sunulduğu ve teknik heyetin de genç yıldız için pozitif dönüş yaptığı öğrenildi.
Scoutlar ve teknik heyetin ortak kararıyla yönetime de transfer için olumlu bir rapor gittiği ve gelecek sezon için Jankovic için hamle olabileceği öğrenildi.
17 GOLLÜK KATKI SAĞLADI
10 numara, sol açık ve ihtiyaca göre ön libero da oynayabilen 1.86 boyundaki futbolcu, bu sezon toplamda 32 maçta 10 gol, 7 asist üretti.
2026'ya kadar kontratı olan yıldıza 3 milyon Euro değer biçiliyor.
Niko Jankovic, Hırvatistan U21 Takımı'nın formasını giyiyor. Oyuncu, gelecek vadeden isimlerden biri olarak gösteriliyor.
DİĞER