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TRANSFER HABERİ: Davinson'a Ada'dan talip çıktı! Sezon sonunu bekliyorlar

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez, performansıyla göz dolduruyor. Sarı kırmızılılarda dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki stopere Ada'dan talip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Davinson'a Ada'dan talip çıktı! Sezon sonunu bekliyorlar

Trendyol Süper Lig'de kozlarını paylaştığı Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Davinson'a Ada'dan talip çıktı! Sezon sonunu bekliyorlar

Sarı kırmızılılar 31. haftada karşı karşıya geldiği rakibini Mauro Icardi'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

TRANSFER HABERİ: Davinson'a Ada'dan talip çıktı! Sezon sonunu bekliyorlar

Cimbom bu sonuçla birlikte puanını 84'e yükseltti. Aslan ligin bitimine 7 hafta kala liderliğini sürdürmüş oldu.

TRANSFER HABERİ: Davinson'a Ada'dan talip çıktı! Sezon sonunu bekliyorlar

Öte yandan lig şampiyonluğuna konsantre olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transfer gündemine dair önemli bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Davinson'a Ada'dan talip çıktı! Sezon sonunu bekliyorlar

Sezon başında Galatasaray'a transfer olduktan sonra performansıyla adından söz ettiren Davinson Sanchez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Davinson'a Ada'dan talip çıktı! Sezon sonunu bekliyorlar

Takvim'de yer alan habere göre, sarı kırmızılıların başarılı stoperine İngiltere'den talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Davinson'a Ada'dan talip çıktı! Sezon sonunu bekliyorlar

NEWCASTLE TEKLİF YAPACAK

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Okan Buruk'un kadrosunda önemli bir yeri olan 27 yaşındaki futbolcuyu gözüne kestirdi.

TRANSFER HABERİ: Davinson'a Ada'dan talip çıktı! Sezon sonunu bekliyorlar

Savunmaya tartışmasız bir stoper almak isteyen Ada ekibinin, gelecek sezon için şartları zorlayacağı ve Sanchez'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Davinson'a Ada'dan talip çıktı! Sezon sonunu bekliyorlar

2027'ye kadar Cimbom ile kontratı bulunan Sanchez'e 17 milyon Euro değer biçiliyor. Ayrıca G.Saray'ın 1 sene de kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Davinson'a Ada'dan talip çıktı! Sezon sonunu bekliyorlar

3 GOL ATTI

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Sanchez, 3 gol, 2 asist üretti. 5 gole katkı veren Sanchez 22 maçta ilk 11'de görev yaptı.

TRANSFER HABERİ: Davinson'a Ada'dan talip çıktı! Sezon sonunu bekliyorlar

Cimbom, Davinson Sanchez'i 5 taksit ve 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Tottenham'dan renklerine bağlamıştı.

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