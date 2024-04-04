TRANSFER HABERİ: Davinson'a Ada'dan talip çıktı! Sezon sonunu bekliyorlar
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez, performansıyla göz dolduruyor. Sarı kırmızılılarda dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki stopere Ada'dan talip çıktı. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan lig şampiyonluğuna konsantre olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transfer gündemine dair önemli bir haber geldi.
Sezon başında Galatasaray'a transfer olduktan sonra performansıyla adından söz ettiren Davinson Sanchez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Takvim'de yer alan habere göre, sarı kırmızılıların başarılı stoperine İngiltere'den talip çıktı.
NEWCASTLE TEKLİF YAPACAK
İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Okan Buruk'un kadrosunda önemli bir yeri olan 27 yaşındaki futbolcuyu gözüne kestirdi.
Savunmaya tartışmasız bir stoper almak isteyen Ada ekibinin, gelecek sezon için şartları zorlayacağı ve Sanchez'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
2027'ye kadar Cimbom ile kontratı bulunan Sanchez'e 17 milyon Euro değer biçiliyor. Ayrıca G.Saray'ın 1 sene de kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor.
3 GOL ATTI
Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Sanchez, 3 gol, 2 asist üretti. 5 gole katkı veren Sanchez 22 maçta ilk 11'de görev yaptı.
Cimbom, Davinson Sanchez'i 5 taksit ve 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Tottenham'dan renklerine bağlamıştı.
DİĞER